جذب 20 مليون سائح.. كيف تصدر المغرب وجهات السياحة في أفريقيا؟

تصدّر المغرب عام 2025 قائمة الوجهات السياحية في أفريقيا باستقباله نحو 20 مليون سائح، بزيادة 14% عن 2024.

وبلغت عائدات السياحة، خلال العام الماضي، 138 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار)، بارتفاع 21% مقارنة بالعام السابق له.

وسبق أن تصدر المغرب القائمة في أفريقيا في 2024 باستقباله 17.4 مليون سائح، بنمو 20% عن 2023.

تراهن المملكة على زيادة عدد السائحين مستفيدة من تنظيم فعاليات رياضية ومؤتمرات دولية.

واستضافت بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، وتستضيف عام 2030 كأس العالم لكرة القدم، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

رقم قياسي

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة تصدر المغرب قائمة الوجهات السياحية في أفريقيا خلال 2025.

وقالت المنظمة، في تقرير، إن المغرب استقبل 19.8 مليون سائح العام الماضي، بنسبة نمو 14% مقارنة بـ2024.

واعتبرت أن هذه الزيادة مؤشر يعكس استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السياحة بالمملكة وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

كما أعلن المغرب، في 12 يناير/ كانون الثاني، أنه استقبل حوالي 20 مليون سائح في 2025، وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

ورأت وزارة السياحة، في بيان، أن هذا العدد "يؤكد المسار الإيجابي والمتواصل لقطاع السياحة، ويمثل مرحلة جديدة في تطوره".

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، إن استقبال هذا العدد من السياح خلال عام "يعكس التحول العميق في السياحة المغربية".

تطوير القطاع

ونقلت وكالة الأناضول عن الخبير المغربي في القطاع السياحي الزبير بوحوت قوله إن "السلطات قامت بجهود لتطوير القطاع في إطار خريطة الطريق التي كان فيها إنصات للمهنيين".

وأوضح أنه "تم التركيز على النقل الجوي، خصوصا من طرف شركات الطيران منخفضة التكلفة، التي توجه عروضها أساسا إلى السياح في أوروبا، إضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج".

وأضاف أن "المغتربين المغاربة يساهمون في هذا الزخم السياحي، حيث يمثلون ما بين 6 و7 ملايين من إجمالي السياح الذين زاروا البلاد السنة الماضية".

كما اعتبر بوحوت أن تطور كرة القدم في المملكة ووصول المنتخب المغربي إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر 2022 ساهما في التعريف بصورة بلاده.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) "سي إيه إف" أن بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة بالمغرب حققت أرقاما قياسية جديدة، إذ سجلت 6 مليارات مشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال المنافسة.

آفاق القطاع

وبخصوص الأداء المستقبلي لقطاع السياحة، توقع بوحوت أن يستقطب المغرب 30 مليون سائح بحلول 2030 إذا حقق نسبة نمو متوسطة في حدود 7.5% سنويا.

ورأى أن تحقيق هذا الرقم يتطلب تقوية النقل الجوي والبنيات التحتية السياحية، ولا سيما الطاقة الاستيعابية للفنادق.

وزاد أن منافسة المغرب للدول الأوروبية في استقطاب السياح تقتضي توفير قدرات فندقية مهمة وبنية تحتية قوية.