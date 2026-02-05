بوركينا فاسو تحقق إنتاجا قياسيا للذهب تجاوز 94 طنا في 2025

سجل قطاع التعدين في بوركينا فاسو أداءً تاريخيا خلال عام 2025، إذ بلغ الإنتاج الوطني من الذهب نحو 94 طنا، وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنها وزير الطاقة والمعادن والمحاجر ياكوبا زابر غووبا. ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ البلاد، بزيادة تفوق 30 طنا مقارنة بعام 2024.

وأوضح الوزير، خلال عرضه تقرير الأداء السنوي أمام رئيس الوزراء ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، أن الإنجاز تحقق بفضل مزيج من الإنتاج الصناعي، التعدين الحرفي، والمبيعات الحكومية.

وأشار إلى أن نحو 42 طنا جاءت من أنشطة التعدين التقليدي، وهو ما يعكس الدور المتنامي للقطاع غير النظامي في الاقتصاد الوطني. كما كشف عن تحقيق الوزارة نسبة إنجاز بلغت 89.66% ضمن عقد الأداء، مرجعا ذلك إلى إصلاحات هيكلية تستند إلى مبدأ "السيادة الاقتصادية".

كما أرجع الوزير الطفرة إلى دخول الشركة الحكومية "سوباميب" حيز التشغيل، إضافة إلى تشديد الرقابة على 15 منجما صناعيا عاملا في البلاد. كما ساهمت حملات مكافحة الاتجار غير المشروع بالذهب في استعادة نحو 10 كيلوغرامات من المعدن النفيس من شبكات غير قانونية.

إصلاحات مرتقبة في 2026

وتعتزم الحكومة المضي قدما في إصلاحات أعمق خلال 2026، تشمل إعادة هيكلة مكتب المناجم والجيولوجيا وتنظيم التعدين الحرفي في شكل تعاونيات رسمية.

كما تستهدف إطلاق ما لا يقل عن 10 مشاريع تعدين شبه ميكانيكية يقودها بالكامل مستثمرون محليون من القطاع الخاص. وقال الوزير غووبا: "في عام 2026 سنعمل على ترسيخ السيادة في قطاعي الطاقة والتعدين بشكل راسخ".