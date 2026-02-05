شركة الدفاع التركية "أسيلسان" تتوسع بعد قفزة في 2025

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن شركة الدفاع التركية "أسيلسان إلكترونيك ساناي"، التي تمتلكها الدولة، تخطط لتوسيع نشاطها ليشمل 5 دول جديدة على الأقل خلال العام الجاري، بعد أن أدت الزيادة الكبيرة في صادراتها والطلب المتواصل من المستثمرين على منتجاتها إلى ارتفاع أسهمها بشكل قياسي.

وأضافت بلومبيرغ أن شركة "أسيلسان" -أكبر الشركات التركية المصنعة لمعدات الدفاع الإلكترونية- تسعى إلى الاستفادة من الزيادة الكبيرة في نفقات الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عبر التقدم لتنفيذ مشروعات في عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد آقيول في مقابلة مع بلومبيرغ، خلال مؤتمر "استراتيجيات صناعة الدفاع العالمية" في مدينة أنطاليا التركية، إن "الشركة تسعى للتحول من اعتمادها لفترة طويلة على المشروعات المشتركة إلى الاستحواذ والاندماج بالخارج".

وأضاف آقيول أن شركة "أسيلسان" وصناعة الدفاع التركية "توسعت إلى مستوى يمكن معه تنفيذ هذه الخطط".

وأوضح أن مبيعات الشركة الخارجية ارتفعت بنسبة 89% العام الماضي، حيث بلغت 958 مليون دولار في عام 2025 مقابل 508 مليون دولار في 2024.

تطور صناعات الدفاع التركية

وتضاعفت قيمة عقود التصدير التي أبرمتها الشركة، وفق ما ذكره آقيول، لتصل إلى 2.69 مليار دولار في عام 2025، وانعكس هذا النجاح على أسهم الشركة التي ارتفعت قيمتها بنسبة 236% خلال العام الماضي.

يأتي التطور الذي حققته شركة "أسيلسان" في سياق النمو المتواصل لصناعات الدفاع التركية، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الدفاعية بنسبة 44.2% في يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 555.3 مليون دولار، وفق صحيفة "صباح" التركية.

وتمتلك تركيا ثاني أكبر قوات مسلحة في حلف الناتو، بعد الولايات المتحدة. وحرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تعزيز جهود تطوير الصناعات الدفاعية التركية، بما فيها المسيرات والطائرات والسفن الحربية، وفق بلومبيرغ.

وانعكست هذه الجهود على شركة "أسيلسان"، التي تنتج معدات تستخدم في أنظمة الدفاع الجوي، ومنها نظام القبة الفولاذية، التي تلعب دورا محوريا في مشاريع الدفاع المحلية في تركيا.

ونقلت صحيفة "صباح" عن هالوك غورغون، رئيس رئاسة اتحاد الصناعات الدفاعية التركية، قوله إن ارتفاع صادرات الدفاع يظهر القدرة التنافسية لقطاع الدفاع التركي في الأسواق العالمية.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن الاستثمار في صناعات الدفاع التركية خلال السنوات الماضية حول تركيا من دولة تعتمد بشكل أساسي على أنظمة الدفاع الأجنبية إلى دولة تغطي تقريبا كل احتياجاتها العسكرية عبر صناعات الدفاع المحلية.

قيمة غير مسبوقة لشركة تركية

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الأناضول التركية في تقرير سابق أن القيمة السوقية لشركة "أسيلسان" بلغت 30 مليار دولار في شهر يناير/كانون الثاني 2026، مشيرة إلى أنها أول شركة تركية تصل إلى هذه القيمة.

وأضافت وكالة الأناضول أن شركة "أسيلسان" حققت إنجازا هاما حيث أصبحت من بين أكبر 10 شركات للصناعات الدفاعية في أوروبا.

وأشارت إلى أن نجاح الشركة في الوصول إلى هذه القيمة السوقية المرتفعة يرجع إلى قدرتها على إنتاج معدات دفاعية عالية التكنولوجيا، وفعاليتها في الأسواق الدولية، وانتهاجها سياسة النمو القائم على التصدير.

وعلى سبيل المثال، وقعت "أسيلسان" مؤخرا عقدا بقيمة 410 ملايين دولار مع بولندا، العضو بحلف الناتو، لتزويدها بمعدات دفاعية.

وبلغت إجمالي العقود التي وقعتها الشركة لبيع منتجاتها نحو 17.9 مليار دولار منذ عام 2023 حتى الآن، مما يعكس الطلب الكبير على معداتها في الأسواق العالمية.

5 شركات تركية ضمن الأقوى عالميا

وكانت مجلة "ديفنس نيوز" الأميركية قد أدرجت 5 شركات تركية ضمن قائمتها السنوية لأقوى 100 شركة دفاعية في العالم لعام 2025.

وتصدرت أسيلسان قائمة الشركات التركية بحلولها في المرتبة الـ43 عالميا بإيرادات دفاعية بلغت 3.54 مليارات دولار، تلتها كل من الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، وروكيتسان، وآسفات، ومؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية، التي تراوحت مواقعها بين المركزين 47 و80.