تراجع عيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
Published On 5/2/2026|
آخر تحديث: 13:27 (توقيت مكة)
انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد اليوم الخميس في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا فضلا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 4838.81 دولارا للأوقية (الأونصة).
وهوى سعر الفضة في المعاملات الفورية 14.9% إلى 74.94 دولارا للأوقية. وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا.
وفي مصر، سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6675 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الخميس، بعدما بلغ 6725 جنيها للغرام في تعاملات أمس الأربعاء.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7628 جنيها
- عيار 22: 6992 جنيها
- عيار 21: 6675 جنيها
- عيار 18: 5721 جنيها
- عيار 14: 4450 جنيها
- عيار 12: 3814 جنيها
- جنيه الذهب: 53400 جنيه
المصدر: رويترز + مواقع إلكترونية