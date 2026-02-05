تراجع عيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد اليوم ‍الخميس في ‍ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا فضلا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط الذهب في المعاملات ⁠الفورية 2.5% إلى 4838.81 دولارا للأوقية (الأونصة).

وهوى سعر الفضة في المعاملات ‌الفورية 14.9% إلى 74.94 دولارا للأوقية. وسجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6675 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الخميس، بعدما بلغ 6725 جنيها للغرام في تعاملات أمس الأربعاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: