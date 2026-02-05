إيرادات ألفابت المالكة لـ"غوغل" تتجاوز 400 مليار دولار لأول مرة

أظهرت نتائج شركة ألفابت المالكة لـ"غوغل" أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 113.8 مليار دولار في الربع الأخير من 2025، مدعومة بأعمالها في مجال البحث والحوسبة السحابية، مع زيادة إنفاقها على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأفادت الشركة العملاقة -أمس الأربعاء- بأن إيراداتها قفزت بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الأخير، ليتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية 400 مليار دولار أميركي للمرة الأولى في تاريخ الشركة التي أسسها لاري بايج وسيرغي برين عام 1998.

وارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية بنسبة 48% لتصل إلى 17.7 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

وزادت أسهم غوغل بنسبة تزيد قليلا على 2% في تداولات ما بعد الإغلاق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت سوندار بيتشاي: "نرى أن استثماراتنا وبنيتنا التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي تعزز الإيرادات والنمو في جميع المجالات".

أرباح الشركة

وحققت ألفابت أرباحا بلغت 34.5 مليار دولار في الربع الأخير، وجاءت هذه الأرباح القوية في ظل زيادة ألفابت نفقاتها الرأسمالية لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتتوقع الشركة إنفاقا رأسماليا يتراوح بين 175 و185 مليار دولار في عام 2026، أي ضعف إنفاقها خلال العام الماضي لتلبية طلب العملاء على منتجات الذكاء الاصطناعي.

وظلت أعمال غوغل الأساسية في مجال البحث والإعلان المحرك الرئيسي للإيرادات، حيث درت 82.3 مليار دولار، مقابل 72.5 مليار دولار أميركي العام السابق.

كما شهدت إيرادات إعلانات يوتيوب نموا قويا لتصل إلى 11.4 مليار دولار.

وأعلنت غوغل أن لديها الآن أكثر من 325 مليون اشتراك مدفوع عبر خدماتها الاستهلاكية، بما في ذلك غوغل وان ويوتيوب.

وأصبح قسم الحوسبة السحابية الذي ينافس خدمات أمازون ويب ومايكروسوفت أزور، محركا رئيسيا لنمو شركة ألفابت.

وواصلت خدمة جيميني للذكاء الاصطناعي من غوغل نموها السريع، لتختتم العام بـ750 مليون مستخدم شهريا.

وعلى الرغم من هذا النمو القوي، سجل قسم "الرهانات الأخرى" التجريبي التابع لشركة ألفابت والذي يضم وحدة السيارات ذاتية القيادة "وايمو"، خسارة تشغيلية قدرها 3.6 مليار دولار بإيرادات بلغت 370 مليون دولار فقط.

وصلت ربحية سهم الشركة إلى 2.82 دولار ليتجاوز تقديرات المحللين عند 2.63 دولار.

وتعد ألفابت ثالث شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار، وفق تقييم منصة "كومبانيز ماركت كاب" اليوم الخميس، وراء كل من شركة إنفيديا (4.24 تريليونات دولار)، وشركة آبل (4.06 تريليونات دولار).

إنفاق كبير على الذكاء الاصطناعي

ومن المتوقع أن تنفق ألفابت ومنافسوها من شركات ⁠التكنولوجيا الكبرى مجتمعة أكثر من 500 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي هذا العام.

ورفعت ​ميتا الأسبوع الماضي استثماراتها الرأسمالية لتطوير الذكاء الاصطناعي لهذا العام بواقع ‍73%، في حين أشارت مايكروسوفت أيضا إلى نفقات رأسمالية فصلية قياسية.

ويأتي التوسع القوي في الإنفاق في وقت يتزايد فيه قلق المستثمرين بشأن عوائد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.