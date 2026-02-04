وقعت السعودية وتركيا اتفاقية استثمار في مجال الطاقة الشمسية بقيمة ملياري دولار، حسبما أعلنت وزارة الطاقة السعودية ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أمس الثلاثاء.

وقع الاتفاق بيرقدار ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في مقر وزارة الطاقة السعودية.

وحسب بيان نشرته وزارة الطاقة السعودية، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، ودعم تطوير وتنفيذ مشروعات عالية الجودة تُسهم في تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز أمنها، فضلا عن دفع عجلة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وبما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات البلدين.

وأضاف البيان: "توفر مشروعات المرحلة الأولى أسعارا تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنة بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات -التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو ملياري دولار- أكثر من مليوني أسرة تركية بالكهرباء".

وتابع البيان: "ستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاما".

وتشمل الاتفاقية -حسب البيان- تطوير وتنفيذ مشروعات محطات للطاقة الشمسية، في تركيا، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 5 آلاف ميغاوات، على مرحلتين:

تضم المرحلة الأولى مشروعين للطاقة الشمسية، في سيواس وكرمان، بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات.

تضم المرحلة الثانية مشروعات أخرى بقدرة إضافية تبلغ 3 آلاف ميغاوات.

وقال وزير الطاقة التركي بيرقدار في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إنهم أجروا مباحثات بين وفدي البلدين في إطار زيارة رسمية يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية.

وأوضح أنهم حققوا بالاتفاقية هدف تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين تركيا والسعودية.

مستهدفات تركيا

أشار بيرقدار إلى أن لدى تركيا أهدافا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، في وقت أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستصل إلى قدرة مركبة تبلغ 120 ألف ميغاوات في طاقتي الشمس والرياح بحلول عام 2035 .

ولفت إلى أن الحكومة التركية نفذت مشاريع واسعة النطاق من خلال اتفاقيات حكومية دولية ستوفر لتركيا كهرباء أرخص على المدى الطويل، وقال "سنحصل على الكهرباء بأدنى سعر شهدته تركيا حتى الآن".

وقال الوزير التركي: "نهدف إلى تنفيذ مشروع (مشروعات) قادر(ة) على تلبية احتياجات الكهرباء لنحو 2.1 مليون منزل، ونخطط لوضع حجر الأساس عام 2027، على أن تستكمل المرحلة الأولى بنهاية العام ذاته، وأن يكتمل المشروع (المشروعات) بالكامل في 2028 و2029".

وأشار إلى مناقشة مشاريع أخرى من شأنها جعل التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء أكثر استدامة.

زيارة مصر

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة خلال زيارة اليوم الأربعاء إلى مصر، أوضح بيرقدار أنهم سيناقشون هناك مشاريع مختلفة، لافتا إلى أهمية التعاون في مجال الغاز الطبيعي خصوصا.

وأضاف أنهم أجروا مباحثات مع مصر بشأن التنقيب عن النفط والغاز وتجارة الموارد، كما تناولوا مشاريع للاستفادة من سفن التغويز غير المستخدمة خلال فصل الصيف في مصر.

وأجرى الرئيس التركي زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، ويبدأ اليوم زيارة إلى مصر.