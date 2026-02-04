الليرة السورية ترتفع قليلا بالسوق الموازية بحلب وإدلب وتتراجع بالحسكة

ارتفعت الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين واصل البنك المركزي تثبيت سعر الصرف في تعاملات البنوك.

وفيما يلي كان أداء العملة السورية حسب المناطق السورية:

ارتفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار بواقع 41 ليرة في المدن الرئيسية، لا سيما دمشق وحلب وإدلب لتسجل 11 ألفا و540 ليرة عند الشراء و11 ألفا و600 ليرة عند البيع.

في الحسكة تراجعت الليرة بواقع 80 ليرة إلى مستوى 11 ألفا و700 ليرة عند الشراء، و11 ألفا و750 ليرة عند البيع.

سعر الصرف الرسمي

ثبت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة مقابل الدولار في تعاملات البنوك عند 11 ألف ليرة عند الشراء، و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، في الوقت الذي يواصل فيه استبدال الليرة الجديدة محل الليرة القديمة، حاذفا بذلك صفرين من العملة القديمة.

عند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة، وفق نشرة البنك المركزي اليومية، يبلغ سعر صرف الليرة الجديدة مقابل الدولار 110 ليرات عند الشراء، و111 ليرة عند البيع.

استبدال العملة

وتستمر المؤسسات المصرفية في استبدال الليرة الجديدة بالقديمة، وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع المصارف -بما فيها المركزي- تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على هذا الأمر، وذلك خلال مهلة 90 يوما المخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.