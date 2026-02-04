أردوغان: نستهدف رفع حجم التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن مصر هي أكبر شريك تجاري لبلاده في أفريقيا، وإن البلدين يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار مقارنة بما بين 8 و9 مليارات دولار سجلت في الأعوام الثلاثة الماضية.

وأكد أردوغان خلال زيارته اليوم إلى مصر رغبته في زيادة التعاون بين أنقرة والقاهرة في مجالات التجارة والنقل البحري وحرية الملاحة والأمن البحري.

وشهد أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تنظيم الأدوية والمستلزمات الطبية، والحجر النباتي (الحجر الزراعي)، والخدمات البيطرية، والتجارة الخارجية والاستثمار، والخدمة الاجتماعية، والشباب والرياضة.

قيمة الاستثمارات

وتحدث الرئيس التركي عن أن الاستثمارات التركية في مصر قاربت 4 مليارات دولار، مبديا رغبته في تطوير مشاريع مشتركة في قطاعي الطاقة والنقل.

وفي سياق متصل، قال مصطفى توزجو نائب وزير التجارة التركي خلال منتدى الأعمال المصري التركي – الذي عقد اليوم في القاهرة – إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر تضاعف خلال السنوات العشر الماضية.

وقد شارك في المنتدى أكثر من 850 رجل أعمال تركي ومصري، بتنظيم من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، واتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.