زيمبابوي تستعد لافتتاح أول مصنع لإنتاج كبريتات الليثيوم في أفريقيا

تستعد زيمبابوي لافتتاح أول مصنع لإنتاج كبريتات الليثيوم في القارة الأفريقية، في خطوة يُنظر إليها بأنها تحوُّل إستراتيجي في كيفية استفادة البلاد من ثرواتها المعدنية، وتعزيز موقعها في سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة.

فقد وصل المصنع الجديد، الذي ترعاه شركة "بروسبيكت ليثيوم زيمبابوي" بتمويل من شركة "هوايو كوبالت" الصينية، إلى مرحلة تشغيل المعدات في منجم "بيكيتا". وبلغت قيمة الاستثمارات في المشروع نحو 500 مليون دولار، مما يجعله أحد أبرز المشروعات الصناعية في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرَّر أن يبدأ المصنع إنتاجه في الربع الأول من العام الجاري بطاقة تفوق 60 ألف طن من كبريتات الليثيوم سنويا، وفق ما أكده المدير العام للشركة هنري زو. ويُعرف الليثيوم بـ"الذهب الأبيض"، إذ يُعَد عنصرا أساسيا في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة المتجددة.

كما يمثل إنشاء المصنع تحوُّلا من تصدير الخام إلى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة، وهو ما يمنح زيمبابوي فرصة أكبر للاستفادة من ثرواتها المعدنية. ويعزز هذا الاستثمار موقع البلاد بوصفها مشاركا رئيسيا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ويفتح الباب أمام مزيد من التصنيع في اقتصاد يعتمد بنسبة كبيرة على الموارد الطبيعية.

ريادة أفريقية وحضور صيني

وتُعَد زيمبابوي بالفعل أكبر منتج لليثيوم في أفريقيا، إذ تصدرت القارة في إنتاج المعدن عام 2024، ويُتوقع أن تصل إلى 160 ألف طن من مكافئ كربونات الليثيوم بحلول عام 2030. ورغم تراجع أسعار المعدن عالميا بنسبة 90% منذ 2022، فإن البلاد واصلت زيادة صادراتها، إذ باعت أكثر من 586 ألف طن من مركز "سبودومين" في النصف الأول من 2025، بزيادة 30% عن العام السابق.

واستثمرت الشركات الصينية منذ عام 2021 نحو 1.4 مليار دولار في قطاع الليثيوم بزيمبابوي، من بينها "هوايو كوبالت" و"سينوماين" و"تسينغشان" و"ياهوا" و"تشنغشين". ويعكس هذا الحضور المتنامي أهمية زيمبابوي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المعادن الإستراتيجية.