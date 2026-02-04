فايننشال تايمز: توقف مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين

أفادت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي "إتش 200" من شركة إنفيديا إلى الصين لا تزال معلقة، في انتظار مراجعة الأمن القومي الأمريكي قبل إصدار التراخيص النهائية.

يأتي ذلك رغم موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تصدير هذه الرقائق قبل نحو شهرين.

وأوضحت الصحيفة أن العملاء الصينيين يمتنعون عن تقديم طلبات شراء الرقائق إلى أن تتضح الشروط التي ستفرض على التراخيص، في ظل تعقيدات الموافقات بين وزارات التجارة والخارجية والدفاع والطاقة الأمريكية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبرم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، اتفاقا مع ترمب لفتح السوق الصينية أمام رقائق "إتش 200″، وسط توقعات بأن تبلغ قيمة سوق الرقائق نحو 50 مليار دولار سنويا.

لكن تنفيذ الصفقة تأخر بسبب الحاجة لمراجعات أمنية دقيقة وتوقف بعض الموردين عن إنتاج أجزاء رئيسية من الرقائق.

وقالت المصادر إن وزارة التجارة الأمريكية أنهت تقييمها، بينما تضغط وزارة الخارجية لفرض قيود إضافية لضمان عدم استخدام الصين للرقائق في أغراض عسكرية أو أغراض تهدد الأمن القومي الأمريكي.

كما يشترط الاتفاق أن يذهب نصف الشحنات إلى عملاء أمريكيين، مع مراجعة من مختبرات اختبار أمريكية والإبلاغ عن الاستخدام النهائي للرقائق.

في المقابل، لا تزال بكين تدرس منح شركات مختارة إمكانية شراء رقائق "إتش 200″، مع قيود على استخدامها داخليا ومنع شحنها إلى مراكز بيانات خارج الصين، في خطوة تعكس سعيها لموازنة احتياجاتها من الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على تطوير التكنولوجيا المحلية.

وأكدت فايننشال تايمز أن شركات أخرى مثل "إيه إم دي" لا تزال تنتظر التراخيص الأمريكية لشحن شرائحها المتقدمة.

وقال جينسن هوانغ الأسبوع الماضي إنه يأمل ⁠أن تسمح الصين لـ "إنفيديا" ببيع رقائق (إتش 200)، مشيرا إلى أن الترخيص في مرحلة الانتهاء.

وكانت رويترز أفادت الشهر الماضي بأن الصين وافقت على استيراد أول دفعة من هذه الرقائق من إنفيديا، مما يمثل تحولا في ‍موقفها مع سعي بكين إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحفيز التنمية المحلية.