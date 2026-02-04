النفط يقفز 3% عقب تعثر تحضير المباحثات بين إيران وأميركا

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% ⁠اليوم الأربعاء بعد ​أن أفاد تقرير بأن الولايات ‍المتحدة لن توافق على تغيير مكان، وصيغة المحادثات المقرر عقدها مع ⁠إيران يوم الجمعة المقبل، وهو ما يعني أن الأسواق تتوقع احتمال توجيه أمريكا ضربة عسكرية لإيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي دولارين ما يعادل زيادة بـ 3% ليستقر عند 69.33 دولارا للبرميل ​بحلول الساعة الخامسة و36 دقيقة مساءا بتوقيت ‌غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.97 ‌دولارا أو 3.1% إلى 65.18 دولارا ‌للبرميل.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين قولهما اليوم إن مسؤولين أمريكيين ‌قرروا رفض طلب إيران بتغيير مكان المحادثات المقرر عقدها ‍يوم الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي هدد إيران بعواقب وخيمة إذا فشل التفاوض على اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى إرسال أسطول بحري أمريكي بالقرب من إيران.

ورغم أن إيران تجاهلت التهديدات الأمريكية في البداية، إلا أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمر حكومته لاحقا بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من انحسار حدة التصعيد، والذي دفع أسعار الخام للتراجع، إلا أن علاوة المخاطرة عادت وارتفعت، إذ يرى الخبراء أن فرص إيران في التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة تبقى ضئيلة.