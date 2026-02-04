الذهب يرتفع مجددا فوق 5000 دولار.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الأربعاء، ‍مدفوعة بجاذبيتها باعتبارها ملاذا آمنا، ‍بعد أن ساهم التوتر الجيوسياسي المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز أحدث ارتفاع للمعدن الأصفر.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.⁠7% إلى 5071.79 دولارا للأوقية. كما ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 87.84 دولارا للأوقية.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6725 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما بلغ 6475 جنيها للغرام في تعاملات أمس الثلاثاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: