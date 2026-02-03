رويترز: السعودية ستضخ استثمارات في شركة طيران سورية خاصة جديدة

قال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي إن السعودية ستضخ استثمارات في شركة طيران سورية خاصة جديدة ضمن حزمة استثمارية بمليارات الدولارات من المتوقع الإعلان عنها السبت المقبل، ما يعكس توطيد العلاقات بين الرياض ودمشق.

وستكون هذه الاستثمارات الجديدة الأكبر من نوعها منذ أن رفعت الولايات المتحدة حزمة صارمة من العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول.

كانت العقوبات تمثل عائقا كبيرا أمام انتعاش الاقتصاد السوري بعد حرب استمرت 14 عاما وألحقت أضرارا بالغة بمعظم أنحاء البلاد وتسببت في نزوح ملايين.

ونقلت رويترز عن الهلالي اليوم الثلاثاء على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي قوله إن الاستثمارات السعودية ستشمل مشروعات "في قطاعي الاتصالات والعقارات، لا سيما في المدن القديمة".

عقود جاهزة

وأوضح أن غالبية الاستثمارات المحتملة ستكون عقودا جاهزة للتنفيذ، بدلا من مذكرات تفاهم غير ملزمة. وأحجم الهلالي عن ذكر قيمة الاستثمارات.

وفي العام الماضي، أعلنت الرياض عن استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار، موزعة على 47 اتفاقية مع أكثر من 100 شركة سعودية تعمل في قطاعات العقارات والبنية التحتية والاتصالات.

ونقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن الاستثمارات في قطاع الطيران ستشمل عقودا لتطوير مطار حلب الدولي.

وتوقع المصدران أن تبدأ شركة الطيران الخاصة الجديدة عملياتها بأكثر من اثنتي عشرة طائرة.

وقال رجل أعمال سوري -لم تكشف الوكالة هويته- إن السعودية تعتزم توفير تغطية تأمينية للاستثمارات المتوقع تنفيذها في سوريا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول السوق السورية.