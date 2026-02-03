الذهب يتجه إلى أعلى ارتفاع يومي منذ 2008

ارتفعت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد -اليوم الثلاثاء- فيما يتجه الذهب نحو تسجيل أكبر ارتفاع يومي له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008 مع مسارعة المستثمرين إلى شراء المعدنين النفيسين بعد أكبر انخفاض لهما في يومين منذ عقود.

وفي وقت كتابة هذا التقرير قفز سعر الذهب في المعاملات الفورية 5.25% إلى 4904.95 دولارات للأوقية، بعد أن لامس مستوى 4403.24 دولارا أمس الاثنين.

وسجل المعدن النفيس مستوى قياسيا مرتفعا عند 5594.82 دولارا يوم الخميس الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 6.2% إلى 4940.90 دولارا للأوقية.

الفضة

وقفز سعر الفضة أيضا في المعاملات الفورية 9.9% إلى 87.19 دولارا للأوقية -اليوم الثلاثاء- بعد أن هبط 27% يوم الجمعة، مسجلا أدنى تراجع له في يوم واحد، في حين نزل 6% أمس الاثنين.

وقال المحلل بيتر فيرتيغ من "كوانتيتيف كوموديتي ريسيرتش": "شهدت السوق بيعا مفرطا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي، وما نشهده اليوم هو تعاف للأسعار".

وأضاف: "نرى أيضا أن المستثمرين الذين اتجهوا للبيع لجني الأرباح ينظرون الآن إلى الأسعار على أنها جذابة للشراء مجددا".

ورفعت مجموعة (سي إم إي) متطلبات الهامش على عقود المعادن النفيسة الآجلة بعد إغلاق السوق أمس الاثنين.

ويعني ذلك زيادة مبلغ الضمان النقدي الذي تفرضه البورصات أو شركات الوساطة لفتح مراكز تداول جديدة أو الاحتفاظ بالمراكز القائمة. ويتم هذا الإجراء عادة عند ارتفاع تقلبات السوق.

وقال مكتب إحصاءات العمل بالولايات المتحدة -أمس الاثنين- إن تقرير التوظيف لشهر يناير/كانون الثاني -الذي يحظى بمتابعة وثيقة- لن يصدر يوم الجمعة بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية.

وأغلقت الحكومة جزئيا يوم السبت بعد عدم تمكن الكونغرس من الموافقة على اتفاق للحفاظ على تمويل وزارة العمل، من بين عمليات أخرى، وأقر مجلس الشيوخ حزمة إنفاق يوم الجمعة الماضي.

كان من المقرر أن يتناول مجلس النواب التشريع أمس الاثنين، مع توقع إجراء التصويت النهائي اليوم الثلاثاء، وعبر رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن تفاؤله بأن الإغلاق سينتهي في غضون أيام.

معادن أخرى

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى:

إعلان