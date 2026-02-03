هل يصبح إيلون ماسك أول تريليونير في العالم؟

أصبح إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 800 مليار دولار بعد استحواذ شركته "سبيس إكس"، المتخصصة في صناعة الصواريخ، على شركته "إكس إيه آي" المتخصصة في الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، حسب منصة فوربس الأمريكية.

وتشير تقديرات فوربس إلى أن هذه الصفقة، التي تُقدر قيمة الشركة المندمجة بـ 1.25 تريليون دولار، رفعت ثروة ماسك بمقدار 84 مليار دولار، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 852 مليار دولار.

ثروة ماسك

وقبل هذه الصفقة، كان ماسك يمتلك حصة تُقدر بنحو 42% في "سبيس إكس" بقيمة 336 مليار دولار، استنادا إلى عرض استحواذ أُطلق في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي قيم شركة صناعة الصواريخ الخاصة بـ 800 مليار دولار.

ويمتلك ماسك حصة تقدر بنحو 49% في "إكس إيه آي" بقيمة 122 مليار دولار، استنادا إلى جولة تمويل خاصة قدرت قيمة الشركة بـ 250 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

وبعد عملية الاندماج، التي قدرت قيمة "سبيس إكس" بتريليون دولار و"إكس إيه آي" بـ 250 مليار دولار، تُشير تقديرات فوربس إلى أن ماسك يمتلك الآن حصة 43% في الشركة المندمجة بقيمة 542 مليار دولار.

ويجعل هذا شركة "سبيس إكس" أغلى أصول ماسك بفارق كبير، كما يمتلك حصة 12% في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بقيمة 178 مليار دولار، وخيارات أسهم في تسلا بقيمة 124 مليار دولار.

يضاف هذا إلى حزمة المكافآت القياسية التي وافق عليها مساهمو تسلا في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي قد تمنح ماسك ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم الإضافية (قبل الضرائب وتكاليف تحرير الأسهم المقيدة) إذا حققت الشركة إنجازات استثنائية، مثل زيادة قيمتها السوقية بأكثر من 8 أضعاف خلال السنوات العشر القادمة.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تندمج فيها شركتان تابعتان لماسك.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن ماسك عن دمج شركته للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" مع شركته للتواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) في صفقة قدرت قيمة "إكس إيه آي" فيها بـ80 مليار دولار، وقيمة "إكس" بـ 33 مليار دولار (أي ما يقارب المبلغ الذي دفعه ماسك مقابل تويتر عام 2022 باستثناء الديون).

أثار دور ماسك كمشتر وبائع في هاتين الصفقتين بعض التساؤلات حول التقييمات التي أعلن عنها، لكن مع انضمام هذه الشركات الآن إلى "سبيس إكس"، يُتوقع طرحها للاكتتاب العام في وقت لاحق من هذا العام.

أول تريليونير؟

يتفوق إيلون ماسك الآن بفارق قياسي قدره 578 مليار دولار على ثاني أغنى شخص في العالم، لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة غوغل، والذي تُقدر ثروته بنحو 281 مليار دولار، وهذا يعني أن ماسك على بعد نصف ثروة لاري بيج تقريبا من أن يصبح أول تريليونير في العالم.