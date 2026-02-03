اقتصاد|طاقة|ليبيا

ليبيا تعتزم رفع إنتاجها من الغاز وتهدف لزيادة الصادرات إلى أوروبا

General view of the Libyan state National Oil Corporation (NOC) in Tripoli, Libya July 14, 2022. REUTERS/Hazem Ahmed
المؤسسة الليبية للنفط تحرص على عقد شراكات دولية لدعم صناعة النفط والغاز (رويترز)
Published On 3/2/2026
آخر تحديث: 13:54 (توقيت مكة)

قال ‍رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان -اليوم الثلاثاء- إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توفير كميات أكبر للتصدير إلى أوروبا ⁠بحلول أوائل 2030.

وأوضح سليمان، خلال مشاركته في مؤتمر ​الغاز "الطبيعي المسال 2026" في قطر، أن ليبيا ‍تعتزم رفع إنتاجها من الغاز إلى ما يقارب مليار قدم مكعب قياسي يوميا، والبدء في التنقيب عن الغاز الصخري في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال سليمان إن ليبيا لديها ​احتياطيات من الغاز تبلغ 80 تريليون قدم مكعب، ‌موزعة بين مصادر تقليدية وغير تقليدية، مشيرا إلى أن ليبيا تصدر حاليا كمية ضئيلة من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر خط أنابيب "غرين ستريم".

Pipes are pictured at Libya's El Sharara oilfield December 3, 2014. Deep in Libya's southern Sahara, men in army uniforms guard a pipeline at the El Sharara oilfield. Hundreds of kilometers to the north, rival fighters turn off the pumps to stop the oil flowing. The standoff over El Sharara illustrates the complex challenge United Nations mediators face in holding together a country heading towards a civil war between factions allied with rival cities scrambling for control. U.N. envoys plan to bring the Libyan rivals together on Tuesday for a dialog, but the conflict is spreading with both sides increasingly at odds over the OPEC country's vast oil resources. Picture taken December 3, 2014. REUTERS/Ismail Zitouny (LIBYA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ENERGY)
اهتمام كبير من الشركات العالمية بقطاع النفط والغاز الليبي (رويترز)

اهتمام من الشركات العالمية

وأشار سليمان أيضا إلى أن ‌ليبيا ستعلن أسماء الفائزين في جولة المناقصات الأحدث يوم 11 فبراير/شباط المقبل، وقال إن نحو 37 شركة من آسيا وأوروبا ⁠وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا شاركت فيها.

وأضاف أن من بين هذه الشركات شيفرون وإيني وكونوكو فيليبس، وتحالفا يضم شركة ريبسول.

وأوضح سليمان أن المؤسسة الوطنية ‌للنفط ستعلن أيضا عن جولة عروض أخرى هذا العام، مضيفا أنه قد تُطرح مناقصات للموارد غير التقليدية أو الحقول الهامشية.

ووقعت ‍ليبيا الشهر الماضي اتفاقية مدتها 25 عاما لتطوير قطاع النفط مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس.

View of a storage tank at the French oil giant Total refinery of Grandpuits, southeast of Paris, October 13, 2010. French workers protesting against pension reform said they had halted supplies from most of the country's oil refineries on Wednesday and were also blocking some fuel depots as the risk grew of shortages at petrol pumps. REUTERS/Charles Platiau (FRANCE - Tags: ENERGY EMPLOYMENT BUSINESS CIVIL UNREST)
ليبيا وقعت عقدا مع شركة توتال لتطوير قطاع النفط (رويترز)

الانفتاح على الشراكات الدولية

وتشارك ليبيا، ممثلة في رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المُسال 2026 الذي تستضيفه قطر، بمشاركة 80 دولة وكبار قادة الصناعة.

وقال سليمان قبيل انعقاد المؤتمر لوكالة الأنباء الليبية إن مشاركة المؤسسة "تأتي التزاما بالانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز حضورنا في المحافل العالمية، بما يخدم مصالح قطاع النفط والغاز في ليبيا ويواكب التحولات العالمية في هذا المجال".

وأشارت الوكالة إلى أهمية مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر لأنه "يجمع كبرى الشركات العالمية وصنّاع القرار والخبراء في قطاع الغاز والطاقة، ويوفر فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة".

المصدر: رويترز

