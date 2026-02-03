قال ‍رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان -اليوم الثلاثاء- إن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توفير كميات أكبر للتصدير إلى أوروبا ⁠بحلول أوائل 2030.

وأوضح سليمان، خلال مشاركته في مؤتمر ​الغاز "الطبيعي المسال 2026" في قطر، أن ليبيا ‍تعتزم رفع إنتاجها من الغاز إلى ما يقارب مليار قدم مكعب قياسي يوميا، والبدء في التنقيب عن الغاز الصخري في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال سليمان إن ليبيا لديها ​احتياطيات من الغاز تبلغ 80 تريليون قدم مكعب، ‌موزعة بين مصادر تقليدية وغير تقليدية، مشيرا إلى أن ليبيا تصدر حاليا كمية ضئيلة من الغاز الطبيعي لأوروبا عبر خط أنابيب "غرين ستريم".

اهتمام من الشركات العالمية

وأشار سليمان أيضا إلى أن ‌ليبيا ستعلن أسماء الفائزين في جولة المناقصات الأحدث يوم 11 فبراير/شباط المقبل، وقال إن نحو 37 شركة من آسيا وأوروبا ⁠وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا شاركت فيها.

وأضاف أن من بين هذه الشركات شيفرون وإيني وكونوكو فيليبس، وتحالفا يضم شركة ريبسول.

وأوضح سليمان أن المؤسسة الوطنية ‌للنفط ستعلن أيضا عن جولة عروض أخرى هذا العام، مضيفا أنه قد تُطرح مناقصات للموارد غير التقليدية أو الحقول الهامشية.

ووقعت ‍ليبيا الشهر الماضي اتفاقية مدتها 25 عاما لتطوير قطاع النفط مع شركتي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس.

الانفتاح على الشراكات الدولية

وتشارك ليبيا، ممثلة في رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المُسال 2026 الذي تستضيفه قطر، بمشاركة 80 دولة وكبار قادة الصناعة.

وقال سليمان قبيل انعقاد المؤتمر لوكالة الأنباء الليبية إن مشاركة المؤسسة "تأتي التزاما بالانفتاح على الشراكات الدولية وتعزيز حضورنا في المحافل العالمية، بما يخدم مصالح قطاع النفط والغاز في ليبيا ويواكب التحولات العالمية في هذا المجال".

وأشارت الوكالة إلى أهمية مشاركة ليبيا في هذا المؤتمر لأنه "يجمع كبرى الشركات العالمية وصنّاع القرار والخبراء في قطاع الغاز والطاقة، ويوفر فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة".