عيار 21 يتراجع.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب والفضة بأكثر من 4% و5% على التوالي -اليوم الثلاثاء- بعد موجة بيع حادة خلال الجلسات الثلاث السابقة.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 4.2% إلى 4854.7 دولارا للأوقية -وقت كتابة هذا التقرير- بعد أن لامس أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.6% إلى 83.6 دولارا للأوقية. وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولارا يوم الخميس الماضي.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 الأكثر تداولا في البلاد 6475 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما بلغ 6825 جنيها للغرام في تعاملات أمس الاثنين.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: