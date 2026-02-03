الكويت تعتزم دعوة شركات عالمية لتطوير اكتشافات النفط والغاز

قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح -اليوم الثلاثاء- إن مؤسسة البترول الكويتية تخطط لدعوة شركات نفط عالمية للمساعدة في ‍تطوير اكتشافات النفط والغاز البحرية المعلنة في الآونة الأخيرة.

وأضاف الصباح -في كلمته الافتتاحية بمعرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز- أن المؤسسة تجري محادثات مع مؤسسات مالية عالمية لإبرام اتفاقية تأجير وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب النفط في الكويت.

وفي الشهر الماضي، ‌أفادت مصادر لرويترز بأن الكويت تستعد لإطلاق عملية بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب ‌النفط في فبراير/شباط، في صفقة قد ‌تصل إلى 7 مليارات دولار.

زيادة مستويات الإنتاج

وأفادت وكالة بلومبيرغ – اليوم الثلاثاء- أن من المرجح أن تكون الصفقات في حقول جزة وجليعة والنوخذة، حيث ترغب الكويت في زيادة مستويات الإنتاج بها، وفق بلومبيرغ، ووصفت الخطوة بأنها "تحرك هام" من قبل الكويت.

وصرح وزير النفط الكويتي طارق الرومي لرويترز -أمس الاثنين- ‌بأنه يتوقع طرح مناقصات مشروع حقل الدرة للنفط والغاز بالتعاون مع السعودية هذا العام.

جانبه قال الرئيس ⁠التنفيذي لمؤسسة ​البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح -اليوم ⁠الثلاثاء- إن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (​كوفبيك) ‌ستوقع عقدا مع شركة شل للاستثمار ‌في ‌حقل في ⁠البرازيل، وفق ما نقلته وكالة رويترز.