اتفاقية بين قطر للطاقة و"جيرا" اليابانية لتوريد الغاز المسال لـ27 عاما

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء مع شركة "جيرا" مدتها 27 عاما لتوريد ما يصل إلى 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان.

وبموجب الاتفاقية -التي تم توقيعها على هامش المؤتمر الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال المنعقد في الدوحة– سيبدأ توريد الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من عام 2028.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "يسعدنا أن نعزز علاقتنا الراسخة مع شركة جيرا، وهي شريك استراتيجي وإحدى أبرز شركات الغاز الطبيعي المسال في العالم".

وأضاف "نؤكد مجددا التزامنا المستمر بدعم احتياجات اليابان من الطاقة على المدى الطويل".

وتابع: "يعود تعاوننا المشترك إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي وهو يعكس الروابط الوثيقة بين شركتينا ورغبتنا المشتركة بتوفير إمدادات آمنة وموثوقة من الغاز الطبيعي المسال لدعم النمو الاقتصادي في اليابان".

وتُعد "جيرا" شركة عالمية تمتلك أكبر قدرة لتوليد الطاقة في اليابان، وإحدى أكبر قدرات مناولة الوقود في العالم.