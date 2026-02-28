5 حقائق عن قطاع الطاقة في إيران

شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا، اليوم السبت، على إيران، وسمعت أصوات انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء الهجوم على إيران، وقال إنه بدأ قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق على إيران.

ويستعرض هذا التقرير حقائق عن قطاع الطاقة في إيران وصادراتها وأهم المنشآت.

1- الإنتاج والبنية ⁠التحتية

تعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج حوالي 3.3 ملايين برميل يوميا، فضلا عن 1.3 مليون برميل يوميا من المكثفات وغيرها من السوائل بما يمثل 4.5% ⁠فحسب من الإمدادات العالمية.

تقول شركة "إف جي إي" للاستشارات إن الطاقة الإجمالية للمصافي المحلية في إيران تبلغ 2.6 مليون برميل يوميا.

تشير بيانات شركة كبلر إلى أن إيران صدرت ما يقرب من 820 ألف برميل يوميا من الوقود، ومنه غاز ⁠البترول المسال، في 2025، وهو مستوى أقل بشكل طفيف مقارنة بمستويات 2024.

تتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل أساسي في الأقاليم الجنوبية الغربية، إذ تقع مرافق النفط في إقليم خوزستان والغاز في إقليم بوشهر والمكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.

تصدر إيران 90% من نفطها الخام عبر جزيرة خرج لشحنه من مضيق هرمز.

يقول محللون إن السعودية وأعضاء آخرين في أوبك ‌يمكنهم تعويض انخفاض الإمدادات الإيرانية باستغلال فائض الطاقة الإنتاجية لضخ مزيد من الخام، إلا أن هذا الفائض يتقلص بسبب خطوات زيادة الإنتاج ا لتي بدأت المجموعة في تنفيذها على مدار العام الماضي.

2- من المشتري الرئيسي للنفط الإيراني؟

تعد مصافي التكرير التابعة للقطاع الخاص في الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. وأدرجت الولايات المتحدة بعض تلك المصافي على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.

تقول بكين إنها لا تعترف بالعقوبات الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، لكن مشترياتها من النفط الإيراني تراجعت.

أظهرت بيانات كبلر الصادرة في 27 فبراير/شباط الحالي أن إيران خزنت كمية قياسية من النفط على ظهر سفن ⁠عائمة بلغت نحو 200 مليون برميل، أي ما يعادل استهلاك العالم ليومين تقريبا، في ⁠ظل سعي طهران إلى حماية مخزوناتها. وتلتف إيران منذ سنوات من العقوبات من خلال عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وتغيير مصدر النفط وإخفاء مواقع الناقلات عن الأقمار الصناعية، وفق تعبير رويترز.

3- أكبر احتياطي للغاز في العالم

تنتج إيران الغاز الطبيعي من "حقل بارس الجنوبي" البحري ⁠الذي يشكل حوالي ثلث أكبر مخزن لاحتياطي الغاز الطبيعي في العالم. وبسبب العقوبات وقيود فنية، يجري تخصيص ⁠معظم الغاز الذي تنتجه طهران من حقل بارس الجنوبي للاستخدام المحلي في ⁠إيران.

يقع "حقل بارس الجنوبي الإيراني" في محافظة بوشهر جنوب البلاد، وهو جزء من أكبر حقل غاز طبيعي في العالم تتقاسمه إيران وقطر على الحدود المشتركة بينهما في مياه الخليج العربي.

تبلغ المساحة الإجمالية للحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 3700 كيلومتر مربع تقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، بينما تقع 6 آلاف كيلومتر مربع في الجانب القطري، ويُعرف باسم حقل "غاز الشمال".

تقول التقديرات إن الحقل الكامل يحتوي على نحو 1800 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخدام، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات العالم من الغاز مدة 13 عاما، ويُنتج نحو 700 مليون متر مكعب يوميا، أي ما يعادل 6% إلى 10% من الإنتاج العالمي، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية.

تظهر بيانات صادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن إجمالي إنتاج إيران من الغاز الطبيعي بلغ 276 مليار متر مكعب في 2024، فيما وصل الاستهلاك المحلي إلى 94% من تلك الكمية. وطالت هجمات إسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي أربع وحدات من المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي.

4- منشآت النفط الإيرانية

لدى إيران العديد من المنشآت النفطية:

يتصدرها حقل الأهواز، وهو ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وينتج 750 ألف برميل يوميا، حسب بيانات وزارة النفط الإيرانية.

حقل غجساران، ثاني أكبر حقول النفط الإيرانية وينتج 500 ألف برميل يوميا.

حقل مارون بإقليم خوزستان جنوب غرب طهران ، ينتج نصف مليون برميل يوميا أيضا، وتبلغ احتياطاته 46 مليار برميل.

حقل آغاجاري، بخوزستان، يعتبر خامس أكبر حقول النفط الإيرانية وينتج 200 ألف برميل يوميا، وتقدر احتياطات الخام فيه بـ28 مليار برميل.

في مصفاة عبادان بخوزستان، يجري إنتاج 500 ألف برميل يوميا من 5 حقول نفطية بالمنطقة.

يجري إنتاج 375 ألف برميل يوميا في مصفاة أصفهان ، و250 ألف برميل في مصفاة العاصمة طهران التي تشمل 3 حقول.

5- التصدير والعائدات