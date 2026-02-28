وزارة التجارة في قطر تؤكد توفر السلع واستقرار الأسواق

أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية توفر السلع والمنتجات بكميات كافية في جميع منافذ البيع في البلاد، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأوضحت الوزارة في -بيان اليوم السبت- أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية والمحافظة على استقرار الأسعار.

كما أعلنت الوزارة أن الفرق الرقابية تواصل رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقالت الوزارة إنه تم التنسيق مع منافذ البيع لفتح (22) فرعا من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.

وجددت حرصها المستمر على ضمان توافر خيارات متنوعة بجودة عالية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، تأكيدا لالتزامها بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.