رويترز: شركات نفط وتجارة علقت الشحن عبر مضيق هرمز

نقلت رويترز عن 4 مصادر تجارية -اليوم ⁠السبت- أن ⁠بعض شركات النفط والتجارة الكبرى علّقت ‌شحنات النفط الخام والوقود عبر مضيق هرمز في ظل استمرار ⁠الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على ⁠إيران ورد طهران عليها.

وقال ⁠مسؤول تنفيذي ⁠كبير ⁠في شركة تجارة: "ستبقى سفننا في أماكنها لعدة ‌أيام".

ويمر عبر المضيق نحو خمس ⁠إجمالي استهلاك العالم من النفط.

وأظهرت بيانات من شركة فورتيكسا أن أكثر من 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والوقود كانت تمر يوميا عبر المضيق في المتوسط العام الماضي.

وإذا أصبحت الملاحة عبر مضيق هرمز خطيرة على ناقلات النفط والغاز بسبب التصعيد العسكري الحالي بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة، فإن هذه الناقلات ستستدعي حماية السفن الحربية الغربية ولا سيما الأمريكية لتأمين العبور عبر المضيق.

وسيؤدي هذا الوضع إلى إبطاء حركة الشحن البحري، لكنه لن يؤثر بشكل كبير على إمدادات الطاقة العالمية.

بيد أنه في حال أغلق المضيق بشكل كامل لعدة أيام فستكون الأسواق أمام أسوأ سيناريو لأسواق الطاقة.

وكان محلل أول للنفط في شركة كبلر المتخصصة في سوق الطاقة، مويو شو، توقع في يونيو/حزيران الماضي أن إغلاق إيران مضيق هرمز ليوم واحد من شأنه أن يصعد بأسعار النفط عالميا إلى ما بين 120 دولارا إلى 150 دولارا للبرميل.

وبالتزامن ألغت شركات طيران دولية رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط عقب الهجوم على إيران، إثر إغلاق دول عدة في المنطقة مجالاتها الجوية مؤقتا عقب الغارات.