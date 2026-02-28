بلومبرغ: أوبك بلس ستدرس زيادة أكبر للإنتاج بعد قصف إيران

⁠نقلت بلومبيرغ عن ⁠أحد مندوبي أوبك بلس قوله -⁠اليوم السبت- إن المجموعة ستبحث إمكانية ‌رفع الإنتاج بشكل أكبر خلال اجتماع أعضائها الرئيسيين غدا الأحد، ⁠في أعقاب الغارات ⁠الجوية على أهداف في ⁠إيران، مما أثار مخاوف من اضطراب الإمدادات في المنطقة الأكثر غنى بالخام عالميا.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا -اليوم السبت- على إيران، وسمعت أصوات انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بدء الهجوم على إيران، وقال إنه بدأ قبل قليل عمليات قتالية واسعة النطاق على إيران.

اجتماع الغد

وأمس الجمعة أفادت رويترز نقلا عن مصادر قولها إن من المرجح أن ينظر تحالف أوبك بلس في زيادة إنتاج النفط 137 ألف ‌برميل ‌يوميا لشهر أبريل/نيسان المقبل خلال اجتماعه المقرر غدا الأحد، وذلك بعد تعليق زيادات الإنتاج في الربع الأول من العام.

وفي السياق قال ‌بنك باركليز إن خام برنت قد يرتفع إلى ⁠حوالي 80 ⁠دولارا للبرميل في حالة حدوث اضطراب كبير في الإمدادات.

وقال البنك قبل ساعات قليلة من الغارات الجوية على إيران: "في حين أنه من الممكن تماما ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات وأن تتلاشى بسرعة علاوة ⁠المخاطرة البالغة 3-5 دولارات للبرميل في أسعار النفط، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يوميا سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع ويدفع برنت إلى 80 دولارا للبرميل".

وتمتلك إيران العديد من منشآت إنتاج وتكرير النفط، وتنتج أكثر من 3 ملايين برميل من الخام يوميا، لكنها تواجه الكثير من العقبات في تصدير هذا الإنتاج بسبب العقوبات الأمريكية.

وتشير بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إلى أن عائدات إيران النفطية وصلت إلى 46 مليار دولار خلال العام الماضي.

إعلان

وبحسب تقارير اقتصادية، بلغت صادرات إيران في المتوسط 1.5 مليون برميل يوميا خلال العام الماضي، محققة عائدات ناهزت 46 مليار دولار.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% عند التسوية اليوم الجمعة وسط ⁠ترقب المتعاملين لتعطل محتمل ⁠في الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.73 دولار أو 2.45% ⁠إلى 72.48 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين ارتفع خام غرب تكساس

الوسيط الأمريكي 1.81 دولار أو 2.78% إلى 67.02 دولارا.

ويجرى تداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوياتهما منذ يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.