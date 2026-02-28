البتكوين يهوي إلى ما دون 64 ألف دولار عقب قصف إيران

هوت عملة البتكوين وعملات مشفرة عالمية أخرى بشدة، صباح اليوم السبت، عقب إعلان أمريكا وإسرائيل بدء هجوم عسكري واسع على إيران.

وتراجع البتكوين بنسبة 3.8% لينزل إلى ما دون 63 ألفا و38 دولار، في حين كان انخفض الإيثريوم -وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم- أكبر وبلغ 4.5% لتستقر عند سعر 1835 دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن منصة "كوين غيكو" المتخصصة بالعملات المشفرة إن القيمة السوقية للعملات المشفرة فقدت قرابة 128 مليار دولار كتأثير مباشر للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وتمثل خسارة صباح اليوم امتدادا لما يعرف البتكوين من تراجعات ناتجة عن عمليات بيع متتالية في أسواق العملات المشفرة، وقد بدأت هذه العمليات مباشرة بعد وصل البتكوين إلى ذروة قياسية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ليسجل 126 ألف دولار.