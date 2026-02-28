اقتصاد|أسواق|الولايات المتحدة الأميركية

البتكوين يهوي إلى ما دون 64 ألف دولار عقب قصف إيران

TOPSHOT - An illustration photograph taken on November 22, 2025, shows a gold plated souvenir Bitcoin coin reflected in a mirror and arranged for a photograph in front of a computer screen displaying the Bitcoin monthly price chart in a residential property in Guildford, south of London.
الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران فاقم خسائر البتكوين الذي يسجل تراجعات منذ أكتوبر الماضي (الفرنسية)
Published On 28/2/2026
آخر تحديث: 11:58 (توقيت مكة)

هوت عملة البتكوين وعملات مشفرة عالمية أخرى بشدة، صباح اليوم السبت، عقب إعلان أمريكا وإسرائيل بدء هجوم عسكري واسع على إيران.

وتراجع البتكوين بنسبة 3.8% لينزل إلى ما دون 63 ألفا و38 دولار، في حين كان انخفض الإيثريوم -وهي ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم- أكبر وبلغ 4.5% لتستقر عند سعر 1835 دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن منصة "كوين غيكو" المتخصصة بالعملات المشفرة إن القيمة السوقية للعملات المشفرة فقدت قرابة 128 مليار دولار كتأثير مباشر للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وتمثل خسارة صباح اليوم امتدادا لما يعرف البتكوين من تراجعات ناتجة عن عمليات بيع متتالية في أسواق العملات المشفرة، وقد بدأت هذه العمليات مباشرة بعد وصل البتكوين إلى ذروة قياسية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ليسجل 126 ألف دولار.

المصدر: بلومبيرغ

