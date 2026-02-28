إيران تعلق التداول في أسواق المال

علقت طهران التداول في سوق رأس المال -اليوم السبت- مع اتساع المواجهة إثر ضربات أمريكية وإسرائيلية مشتركة على إيران وما تبعها من ردود، وسط مخاوف من اضطراب أوسع في أسواق الطاقة والشحن بالمنطقة.

وذكرت وكالة إيرنا الرسمية أن بورصة الأوراق المالية توقفت اليوم، مشيرة إلى أن الإعلان جاء قرابة الساعة 9.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وحسب وكالة إرنا تقرر كذلك تعطيل سوق رأس المال غدا، مع التأكيد على استمرار بعض الأنشطة مثل معاملات صناديق الدخل الثابت.

تزايد المخاوف

جاءت خطوة تعليق التداول بينما تتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية ومالية أوسع للتصعيد العسكري؛ إذ حذر محللون من أن أي اتساع للصراع قد يرفع علاوة المخاطر على الأصول الخطرة ويزيد جاذبية الملاذات الآمنة، مع تركيز خاص على احتمال تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من شحنات النفط العالمية.

وبدأت تداعيات التصعيد تظهر على قطاع الطاقة، إذ تجنبت ناقلات النفط والغاز المرور في مضيق هرمز، وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاقا مؤقتا لأجزاء من خزانات ومنشآت الغاز الطبيعي لأسباب أمنية، كما أن حقل "ليفياثان" الذي تديره شركة "شيفرون" أُغلق، وأُوقفت سفينة إنتاج تابعة لشركة "إنيرجيان" تخدم عدة حقول.

وتترقب الأسواق كيف سينعكس التصعيد على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة وتدفقات التجارة، خصوصا إذا طال أمد العمليات أو اتسع نطاقها، في وقت تحاول فيه السلطات احتواء المخاطر على الاستقرار المالي المحلي عبر إجراءات استثنائية، بينها تعليق التداولات في البورصة.