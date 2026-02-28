إسرائيل.. الهجوم على إيران قد يؤجل الموازنة أو يعجّل بالانتخابات

تتداخل حسابات الحرب مع استحقاقات السياسة في تل أبيب، بينما يقترب الموعد الحاسم لإقرار موازنة 2026، وسط تصعيد عسكري ضد إيران قد يطيح بالجدول الزمني ويقود البلاد إلى انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أن استمرار عملية "زئير الأسد" لأسابيع قد يدفع الكنيست إلى تعديل "قانون أساس: الكنيست"، أو سن "أمر مؤقت" لتمديد الموعد النهائي لإقرار الموازنة، تفاديا لإجراء انتخابات أثناء الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تتطلب "ظروفا خاصة"، وموافقة واسعة تتراوح بين 70 و80 نائبا، أي ما يتجاوز أصوات الائتلاف الحاكم.

مهلة ضيقة وموازنة متأخرة

ومنذ مطلع يناير/كانون الثاني 2026 تعمل الدولة دون موازنة مصادق عليها، وفق نظام إنفاق شهري يستند إلى موازنة 2025 مضافا إليها ارتفاع المؤشر. وبحسب "كالكاليست"، يتعين على الكنيست إقرار الموازنة بالقراءتين الثانية والثالثة حتى نهاية مارس/آذار 2026، وإلا يُحلّ البرلمان تلقائيا.

ولم يتبق للموعد الذي حدده الائتلاف -وهو 26 مارس/آذار 2026- سوى 18 يوما للتصويت النهائي، مع إغلاق مبنى الكنيست أياما بسبب عيد "البوريم".

وقدّمت الحكومة الموازنة متأخرة نهاية يناير/كانون الثاني 2026 تحت ضغط المستشارة القانونية للكنيست شاغيت أفيك، التي شددت على ضرورة مرور 60 يوما بين القراءة الأولى والقراءتين الثانية والثالثة.

وبدأت لجنة المالية مناقشاتها قبل أسبوعين فقط، وأوضحت الصحيفة أن "تخفيف وتيرة الجلسات" بسبب الوضع الأمني قد يمنع إجراء نقاش "أساسي ومُعمّق" حول بنود الإنفاق.

سابقة كورونا.. وتعقيد أكبر

وأعادت الصحيفة التذكير بسابقة عام 2020 حين أُجّل إقرار الموازنة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول أثناء جائحة كورونا، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "معسكر" الدولة بيني غانتس حول موازنة ثنائية السنوات.

إعلان

لكن "كالكاليست" نقلت عن قانونيين أن الوضع الحالي "أكثر تعقيدا"، إذ إن الحكومة تمارس مهامها منذ ثلاث سنوات وقدمت الموازنة بتأخير.

خيار الانتخابات واستثمار الحرب

وفي الائتلاف تسود تقديرات، وفق الصحيفة، بأنه إذا "نجحت العملية" فقد يسعى لتقديم الانتخابات إلى يونيو/حزيران 2026 واستثمار "الإنجازات العسكرية" انتخابيا.

وأشارت إلى زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهاية أبريل/نيسان بمناسبة ما تسميه إسرائيل "يوم الاستقلال"، إلى جانب زيارة رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، في مشهد قد يوظفه نتنياهو في حملته.

في المقابل، إذا لم تُقرّ الموازنة في الموعد المحدد لها منتصف مارس/آذار، فسيُحل الكنيست تلقائيا وتُجرى الانتخابات في يونيو/حزيران.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال تحرك نتنياهو لإلغاء الانتخابات التمهيدية داخل حزبه ومنحه صلاحية تشكيل القائمة عبر لجنة يسيطر عليها، مع مطالبته بـ"مقاعد محجوزة" لشخصيات محددة.

قوانين معلّقة

وألقى التصعيد العسكري بظلاله أيضا على ما يُعرف بـ"قانون الإعفاء"، إذ رأت الصحيفة أن استمرار العملية وتخفيف جلسات الكنيست يرفع احتمال عدم سنّه.

وكان نتنياهو قد ضغط لإقراره قبل الانتخابات وكسب ثقة الأحزاب الموالية لطائفة الحريديم، التي لوّحت بربط مشاركتها في أي ائتلاف مستقبلي بتمرير القانون.

بين حرب مفتوحة وموازنة معلّقة، تبدو الحسابات في تل أبيب أبعد من مجرد أرقام إنفاق، مع برلمان يعمل تحت ضغط الساعات وقيادة توازن بين تمديد المهلة أو الرهان على صناديق الاقتراع.