سهم إنفيديا يهوي بـ5% وسط مخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي

أنخفضت أسهم شركة إنفيديا لصناعة الرقائق الإلكترونية بأكثر من 5% في آخر جلسة تداول وسط مخاوف المستثمرين من فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد أن قامت شركات التكنولوجيا بضخ استثمارات هائلة فيه في العامين الماضيين.

وأعلنت الشركة الأمريكية عن نتائج ربع سنوية جيدة لكنها لم تكن كافية لتهدئة المخاوف في بورصة وول ستريت في نيويورك بشأن الإيرادات المتوقعة للشركة في الفترة المقبلة.

وكانت نتيجة تراجع سعر سهم أنفيديا أن انخفض مؤشر بورصة ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا أمس الخميس بنسبة 1.2% وفق ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فيما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

يذكر أن شركة أنفيديا نجحت في رفع قيمتها السوقية لتتجاوز 5 تريليونات دولار خلال العام الماضي.

مخاوف المستثمرين

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن مدير المحافظ المالية بشركة "جانوس هندرسون" ريشارد كلود قوله إن "النقاش قد تحول من النتائج قصيرة المدى إلى إمكانية الاستمرار في الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف بشأن حجمه، وإمكانية تحقيق الدخل منه، والتدهور المحتمل في تدفقاته النقدية".

وأظهرت نتائج الشركة للربع الاخير من العام الماضي، التي صدرت بعد إغلاق السوق أول أمس الأربعاء، أرباحا جيدة، لكن حالة من القلق انتشرت بين المستثمرين نظرا لأن المؤتمر الهاتفي للشركة لم يُقدم سوى تفاصيل محدودة حول توقعات الإيرادات.

وقال الرئيس المشارك للتداول في مجموعة فيزدوم الاستثمارية مايك زيغمونت لصحيفة فايننشال تايمز إنه "ربما أدرك السوق أن مرحلة النمو الكبير لاستثمارات الذكاء الاصطناعي قد انتهت، ولن تكون هناك عوائد جذابة على هذه الاستثمارات كما حدث في العاملين السابقين، ولهذا بدأ مستثمرون في الانسحاب".

وأوضحت الصحيفة أن الأرباح التي حققتها إنفيديا في الربع الأخير من 2025 لم تكن كافية لمواجهة "مصادر متعددة من عدم اليقين"، وفق وصف الصحيفة، ومنها الإنفاق الكبير على التكنولوجيا، والمخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات الجيوسياسية الأوسع نطاقا التي تؤثر على الأسهم الأمريكية.

استثمارات ضخمة

وأوضح مدير المحافظ في شركة نينتي وان" دان هانبري أن "ما يشغل بال المستثمرين هو كيف يمكن لشركة إنفيديا الحفاظ على معدل نموها الكبير إذا كان عملاء الشركة الأساسيين، وهم شركات الحوسبة السحابية، ينفقون أغلب أموالهم على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".

يشار إلى أنه شركة إنفيديا على وشك إتمام صفقة لاستثمار نحو 30 مليار دولار في شركة "أوبن إيه آي" للذكاء الاصطناعي، التي تمتلك موقع "تشات جي بي تي"، بدلا من تعهد سابق بشراكة أوسع بين الشركتين بقيمة 100 مليار دولار.

وقعت شركتا إنفيديا وأوبن آيه ىي في سبتمبر/أيلول الماضي "خطاب نوايا" يتضمن الاتفاق على شراكة بقيمة 100 مليار دولار، لكن الصفقة لم تتطور من مجرد مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي أن هذه الصفقة "تم تجميدها".