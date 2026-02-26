تصاعد المخاطر بالمنطقة يرفع كلفة ناقلات النفط إلى آسيا

أظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن تكلفة استئجار ناقلة نفط خام كبيرة جدا لشحن مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين تجاوزت 200 ألف دولار اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2020.

وارتفعت تكلفة الشحن القياسي إلى 206141 دولارًا في اليوم، وفقا لمقياس ورلد سكيل المستخدم في القطاع لحساب تكاليف الشحن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2020.

وتظهر البيانات أن التكلفة تضاعفت لأربعة أمثالها تقريبا منذ بداية العام.

يأتي ارتفاع تكاليف شحن النفط في أعقاب زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط، حيث كثف المتعاملون استئجار الناقلات قبل اندلاع صراع عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

محادثات

تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في جنيف حول خلافهما النووي المستمر منذ فترة طويلة، في محاولة لتجنب الحرب بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بتعزيزات عسكرية ضخمة في المنطقة.

ومن المرجح أن يؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض أرباح مصافي التكرير الآسيوية.

وأوضحت مصادر بالقطاع أن موجة شراء تتبناها شركة الشحن الكورية الجنوبية سينوكور لناقلات النفط العملاقة ساهمت أيضا في زيادة تكاليف الشحن.

وارتفعت أسعار النفط وقت كتابة هذا التقرير وزاد برميل خام برنت 1.65% إلى 72.02 دولارًا، في حين ارتفع برميل الخام الأمريكي 1.38% إلى 66.32 دولارًا.