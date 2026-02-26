أسعار الليثيوم تقفز بعد حظر زيمبابوي الصادرات

قفزت أسعار الليثيوم اليوم الخميس وارتفعت أسهم الشركات العاملة في القطاع بعد أن علقت زيمبابوي، إحدى أكبر الدول المنتجة عالميا، صادرات مركزات الليثيوم، ما أجج مخاوف من تشديد الإمدادات العالمية لمكون أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، حسبما ذكرت بلومبيرغ.

وارتفعت كربونات الليثيوم في بورصة غوانغتشو للعقود الآجلة بنسبة 5.4% إلى 177 ألف يوان (نحو 25856 دولاراً) للطن خلال تعاملات اليوم، كما صعدت أسهم منتجي الليثيوم من الصين إلى أستراليا والأميركيتين.

تعليق الصادرات

علقت زيمبابوي أمس صادرات جميع المعادن الخام ومركزات الليثيوم بأثر فوري وحتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعالجة المحلية والحد من الشحنات غير القانونية، حسب الجزيرة دوت كوم.

وكان من المقرر أن يدخل حظر تصدير مركزات الليثيوم حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2027، وهو موعد نهائي كانت الحكومة تأمل أن يدفع شركات التعدين إلى البدء في معالجة وتكرير المعدن محليا.

وقال وزير المناجم بوليت كامبامورا إن الحظر سيبقى ساريا "حتى إشعار آخر"، موضحا أن تصاريح التصدير ستمنح فقط للشركات التي تمتلك تراخيص تعدين سارية وقدرة معالجة معتمدة.

وارتفعت أسعار الليثيوم إلى ما يقارب الضعف منذ نوفمبر/تشرين الثاني مع ازدهار الطلب المرتبط بنمو مشاريع تخزين الطاقة، فيما زاد صعود الأسعار بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات في أحد أهم مراكز الإنتاج في الصين، مما أعاد الأسعار إلى مستويات شوهدت آخر مرة في 2023.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفعت أسهم تييانكي ليثيوم 3.17% في هونغ كونغ بنهاية تعاملات اليوم، وصعدت غانفينغ ليثيوم بنسبة 2.14%.

وفي أستراليا ارتفع سهم "بي إل سي غروب" 8.25%، وزاد سهم منيرال ريسورسيز بنحو 4%.

إعلان

وفي الولايات المتحدة ارتفع سهم سيغما ليثيو 29.92% بينما صعدت ألبيميرل 4.84% .

وتمتلك زيمبابوي أكبر احتياطيات من الليثيوم في أفريقيا، حيث صدرت 1.128 مليون طن متري من مركزات الليثيوم (سبودومين) في السنة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول 2025، بزيادة 11% عن العام السابق، وفق الجزيرة دوت كوم.

ويصدر معظم المركزات إلى الصين لمزيد من المعالجة وتحويلها إلى مواد تستخدم في صناعة البطاريات، إلا أن زيمبابوي تضغط على شركات التعدين لمعالجة المزيد من المعادن محليا سعيا منها لتحقيق مكاسب أكبر من التحول العالمي نحو مصادر طاقة أنظف حسب الجزيرة دوت كوم.