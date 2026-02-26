تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن اللحوم، ولا سيما لحوم الأبقار، تمثل مكونا أساسيا في الأنماط الغذائية عالميا، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة، وفي العالم الإسلامي تزداد أهمية اللحوم خلال شهر رمضان حيث تتصدر أطباقها موائد الإفطار والعزائم العائلية.

وتتنوع طرق استهلاك لحوم البقر بين المشويات والشرائح، وغيرها من الطرق وتشكل عنصرا محوريا في مطابخ الأمريكتين وأوروبا وآسيا.

وتوضح تقارير أن استهلاك اللحوم يرتبط بارتفاع الدخل والتحضر والنمو السكاني، ما يجعلها سلعة استراتيجية في الأمن الغذائي العالمي.

في هذا التقرير تستعرض الجزيرة نت أكبر منتجي ومصدري ومستوردي لحوم البقر في العالم وفي المنطقة العربية.

أكبر 10 دول إنتاجا للحوم الأبقار في 2024

تأتي أكبر 10 دول إنتاجا للحوم البقر في 2024 (بالطن المتري) حسب آخر الإحصاءات المقدمة عبر قاعدة بيانات فاو على النحو التالي:

الولايات المتحدة: 12.28 مليون طن. البرازيل: 10.23 ملايين طن. الصين: 7 ملايين طن. الأرجنتين: 3.17 ملايين طن. أستراليا: 2.58 مليون طن. المكسيك: 2.25 مليون طن. الاتحاد الروسي: 1.69 مليون طن. تركيا: 1.48 مليون طن. باكستان: 1.36 مليون طن. فرنسا: 1.29 مليون طن.

استهلاك اللحوم في العالم العربي

في العالم العربي، تحتل اللحوم الحمراء موقعا مركزيا في الوجبات اليومية والمناسبات الاجتماعية، من أطباق الأرز باللحم إلى المشويات التقليدية.

وتؤكد البيانات الرسمية المتاحة أن الطلب على اللحوم في المنطقة يتأثر بالنمو السكاني وارتفاع الدخول، مع فجوة قائمة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

كما ترتبط اللحوم بثقافة الضيافة والمناسبات الدينية، لا سيما في رمضان، ما يعزز الطلب الموسمي، وتظهر التقارير أن عددا من الدول العربية يعتمد على الاستيراد لسد احتياجاته، في ظل تحديات الأعلاف والمياه.

أكبر 10 دول عربية إنتاجا للحوم الأبقار

حسب بيانات فاو جاءت أكبر 10 دول عربية إنتاجا للحوم الأبقار، كالتالي:

السودان: 366281 طنا مصر: 321030 طنا المغرب: 254200 طن. الجزائر: 135000 طن. اليمن: 86024 طنا. الأردن: 49530 طنا. السعودية: 43 ألف طن. تونس: 41793 طنا. سوريا: 41649 طنا. لبنان: 39193 طنا.

التجارة العالمية للحوم الأبقار

تعكس قائمة كبار المصدرين في 2024 هيمنة أميركا اللاتينية وأوروبا وأوقيانوسيا (تتضمن أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة وعددا من الجزر الصغيرة) على تجارة لحوم الأبقار، مستفيدة من وفرة المراعي وتكامل سلاسل الإمداد.

أكبر مصدري لحوم الأبقار في العالم (2024)

وتُظهر بيانات أداة حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي أن البرازيل تتصدر من حيث القيمة والكمية، تليها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

البرازيل: 667.45 مليون دولار (98 ألف طن). الاتحاد الأوروبي: 303.15 ملايين دولار (49424 طنا). الولايات المتحدة: 277.13 مليون دولار (39841 طنا). ألمانيا: 262.85 مليون دولار (39404 أطنان). أيرلندا: 252.93 مليون دولار (45 ألف طن). بولندا: 242.3 مليون دولار (36664 طنا). نيوزيلندا: 119.5 مليون دولار (12218 طنا). بلجيكا: 112.87 مليون دولار (13644 طنا) هولندا: 105.81 ملايين دولار (13163 طنا). أستراليا: 86.46 مليون دولار (12115 طنا).

أكبر الدول العربية المصدّرة للحوم الأبقار (2024)

جاءت قائمة أكبر الدول العربية المصدّرة للحوم الأبقار (2024)، حسب أداة حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي كالتالي:

الأردن: 35.63 مليون دولار. لبنان: 6.9 ملايين دولار. مصر: 2 مليون دولار. السعودية: 1.88 مليون دولار. الكويت: 1 مليون دولار.

أكبر الدول المستوردة للحوم الأبقار في العالم (2024)

جاءت أكبر الدول المستوردة للحوم البقر حسب أداة حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي كالتالي:

الولايات المتحدة: 614.59 مليون دولار (64181 طنا). المملكة المتحدة: 306.60 ملايين دولار (14563 طنا). كندا: 226.55 مليون دولار (26296 طنا). ألمانيا: 160.29 مليون دولار (19534 طنا). فرنسا: 141.38 مليون دولار (21370 طنا).



أكبر الدول العربية المستوردة للحوم الأبقار (2024)

جاءت أكبر الدول العربية المستوردة للحوم البقر حسب أداة حلول التجارة العالمية المتكاملة التابعة للبنك الدولي كالتالي: