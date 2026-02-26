الذهب يصعد.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الخميس

ارتفعت ‌أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم انخفاض الدولار وزيادة ⁠الطلب ⁠على أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع في المعاملات الفورية إلى 5191.85 دولارا للأوقية (الأونصة).

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 88.84 دولارا للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها ‌في 3 أسابيع أمس الأربعاء.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6965 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الخميس.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: