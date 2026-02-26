الذهب يصعد.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الخميس
Published On 26/2/2026
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع في المعاملات الفورية إلى 5191.85 دولارا للأوقية (الأونصة).
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 88.84 دولارا للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 3 أسابيع أمس الأربعاء.
وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6965 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الخميس.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7960 جنيها
- عيار 22: 7296 جنيها
- عيار 21: 6965 جنيها
- عيار 18: 5970 جنيها
- جنيه الذهب: 55 ألفا و720 جنيها
المصدر: الجزيرة + رويترز