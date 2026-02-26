اقتصاد|مصر

الذهب يصعد.. تعرف على أسعاره في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم في مصر (الجزيرة)
Published On 26/2/2026

ارتفعت ‌أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم انخفاض الدولار وزيادة ⁠الطلب ⁠على أصول الملاذ الآمن، إذ ارتفع في المعاملات الفورية إلى 5191.85 دولارا للأوقية (الأونصة).

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 88.84 دولارا للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها ‌في 3 أسابيع أمس الأربعاء.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6965 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الخميس.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:

  • عيار 24: 7960 جنيها
  • عيار 22: 7296 جنيها
  • عيار 21: 6965 جنيها
  • عيار 18: 5970 جنيها
  • جنيه الذهب: 55 ألفا و720 جنيها
المصدر: الجزيرة + رويترز

