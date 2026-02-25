استأنف تجار شراء الكاكاو من كوت ديفوار أكبر منتج في العالم، بعد أن وافقت على البيع بالأسعار العالمية متراجعة عن سياسة فرض علاوة سعرية أدت إلى مواجهة مع المشترين وركود مئات آلاف الأطنان من دون بيع، حسب بلومبيرغ.

وسمح مجلس القهوة والكاكاو في كوت ديفوار بإبرام عقود شراء مسبقة من المحصول الثانوي، الذي يبدأ في أبريل/نيسان، من دون تطبيق العلاوات التي كانت تهدف إلى دعم دخول المزارعين ومراعاة الجودة، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر لم تكشف هويتها.

وامتنعت شركات عن الشراء بسبب تلك العلاوات التي رفعت الأسعار بما يتراوح بين 250 و470 دولاراً للطن فوق العقود الآجلة العالمية.

ويمثل هذا التحول تعديلا مهما في سياسة كوت ديفوار، التي أطلقت إلى جانب غانا في عام 2020 علاوة "دخل المعيشة" بقيمة 400 دولار للطن لتحسين عائدات المزارعين، إلى جانب علاوة منفصلة مرتبطة بالجودة.

يعكس هذا التغيير الضغوط التي تواجهها الدول الكبرى المنتجة، في ظل تراجع الطلب نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار، بعدما اقتربت عقود نيويورك الآجلة من 13 ألف دولار للطن في نهاية عام 2024، قبل أن تشهد تراجعا حادا.

يمثل المحصول الثانوي نحو ربع الإنتاج السنوي، ويُقدّر هذا العام بين 400 ألف و450 ألف طن، حسب بلومبيرغ.

وتداولت عقود الكاكاو الآجلة في نيويورك، الأربعاء، قرب 3100 دولار للطن، بعد أن هبطت في الجلسة السابقة إلى مستويات عام 2023.

متى ينعكس تراجع أسعار الكاكاو على الشوكولاتة؟

يتوقع منتجون ومحللون أن يبدأ الكاكاو الأرخص بالوصول إلى رفوف المتاجر الكبرى في النصف الثاني من العام الجاري، وحتى هذا الأمر غير مؤكد، ما يعني أن الأسر التي تعاني أصلا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من اللحوم إلى القهوة، ستضطر إلى التفكير مليا فيما إذا كانت الشوكولاتة لا تزال في متناول الجميع، حسب تقرير نشرته بلومبيرغ في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وترك ارتفاع الأسعار في عام 2024 أثرا بالغا على صناعة الكاكاو، وسارع الجميع، من شركات الأغذية المعلبة إلى صانعي الشوكولاتة الحرفيين الصغار في أوروبا والولايات المتحدة، حينها إلى تأمين كميات كافية من الكاكاو وموازنة التكاليف مع الأرباح، ووجد البعض أنفسهم يكافحون من أجل البقاء.