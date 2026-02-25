وضعت شركة سوناطراك الجزائرية (حكومية) مخططا استثماريا واسعا لتعزيز احتياطات البلاد من النفط والغاز في الفترة من 2026 و2030، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

ونقلت الوكالة عن المدير العام لشركة سوناطراك نور الدين داودي قوله إن الشركة :"تولي أهمية قصوى لنشاط الاستكشاف والإنتاج الذي يعتبر حيويا لأي شركة نفطية وغازية"، مشيرا إلى أن هذا النشاط الاستكشافي يمثل وحده 75% من استثمارات التطوير المقررة من الشركة حتى عام 2030.

وأضاف داودي في مقابلة مع الوكالة – بمناسبة الذكرى الـ55 لتأميم المحروقات في الجزائر- أنه "سيتم تنفيذ برنامج استكشاف ضخم يغطي 66% من المجال المنجمي الوطني للمحروقات ويتضمن حفر حوالي 500 بئر استكشافية".

وأوضح أن الخطة تشمل أيضا اقتناء تقنيات المسح الزلزالي ثلاثي وثنائي الأبعاد ودراسات المعالجة وإعادة المعالجة الجيولوجية.

وأكد داودي أن خطة الاستثمارات تهدف إلى تجديد قاعدة احتياطيات الجزائر من النفط والغاز، ما سيمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية، ودعم المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر في قطاع النفط والغاز، علاوة على تعزيز حصة البلاد في سوق الطاقة الدولية.

الاهتمام بقطاع البتروكيماويات

وأشار داودي إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 17 اكتشافا للنفط والغاز العام الماضي، الأمر الذي يؤكد أن "آفاق استكشاف المجال المنجمي الوطني لا تزال واسعة"، وفق وصفه.

وعن سياسات الشركة في قطاع البتروكيماويات، أوضح داودي أنها تسعى إلى الانتقال "من نموذج يهيمن عليه نشاط المنبع إلى نموذج متكامل تصبح فيه البتروكيماويات رافعة استراتيجية للسيادة الصناعية والتنويع الاقتصادي وخلق القيمة المحلية".

ولفت إلى أن المشاريع المنجزة في قطاع البتروكيماويات سيكون لها أثر هام على الاقتصاد الجزائري، إذ تمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص العمل وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال تصنيع المواد البلاستيكية.

إعلان

وأضاف أن هذه المشروعات ستساعد على تلبية احتياجات السوق المحلية من البتروكيماويات التي يتم حاليا استيرادها.

مشاريع "ذات حجم عالمي"

وفي إطار برنامج طموح مخصص للتكرير والبتروكيماويات، أشار داودي إلى أن سوناطراك أطلقت عدة مشاريع "ذات حجم عالمي"، حسب وصفه، ترمي إلى تقليص الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتعمل سوناطراك حاليا مع الشركة التركية "رونيسانس" في مشروع "البولي بروبيلين" الجاري إنجازه حاليا في تركيا، كما أن سوناطراك تواصل دراسة مشاريع بتروكيميائية أخرى مرتبطة بإنتاج البلاستيك والميثانول مع عدة شركاء، وفق ما ذكره داودي.

يذكر أن شركة سوناطراك، التي تأسست بعد استقلال الجزائر عام 1963، هي أكبر شركة للنفط والغاز في أفريقيا، وبلغت قيمة صادراتها نحو 45 مليار دولار في عام 2024 وفق التقرير السنوي للشركة المنشور على موقعها.