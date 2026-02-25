النفط قرب ذروة 7 أشهر والذهب يرتفع

حومت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر، اليوم الأربعاء، مدفوعة بمخاوف من تصعيد عسكري محتمل بين أمريكا وإيران، في وقت يترقب فيه المستثمرون جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في جنيف، بينما ارتفع الذهب مستفيدا من الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.62%، إلى 71.02 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.61%، إلى 66.03 دولارا للبرميل، وقت كتابة التقرير.

وكان خام برنت قد بلغ الجمعة أعلى مستوى له منذ 31 يوليو/تموز الماضي، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس/آب، قبل أن يستقر الخامان قرب تلك القمم.

وتأتي هذه التحركات مع تعزيز أمريكا وجودها العسكري في الشرق الأوسط، في مسعى للضغط على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية.

ومن شأن أي صراع عسكري محتمل أن يعطل إمدادات النفط من إيران، ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إضافة إلى تأثيره المحتمل على تدفقات الطاقة من بقية دول المنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بوفد إيراني غدا الخميس في جنيف، في جولة ثالثة من المحادثات، وسط تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد فيها أن التوصل إلى اتفاق "في متناول اليد" إذا كانت الأولوية للدبلوماسية.

ورغم الدعم الجيوسياسي للأسعار، تواجه السوق ضغوطا من جانب المعروض. إذ أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي زيادة حادة في مخزونات الخام بلغت 11.43 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير/شباط، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وينتظر المستثمرون صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم، لمعرفة مدى اتساع الفجوة بين العرض والطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

الذهب ورسوم ترمب

في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذا آمنا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة واسعة من الإجراءات السابقة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 5183.7 دولارا للأوقية بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا بأكثر من 1% بفعل جني الأرباح، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان إلى 5202.5 ‌دولارات، وقت كتابة التقرير.

ويرى محللون أن عودة النشاط في السوق الصينية، إلى جانب الضبابية في السياسة التجارية الأمريكية، تعززان جاذبية الذهب والفضة.

وكانت أمريكا بدأت الثلاثاء تحصيل رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% على الواردات، مع دراسة رفعها إلى 15%، ما زاد من ارتباك الأسواق بشأن توجهات السياسة التجارية، في وقت ألمح فيه مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى عدم استعجال تغيير أسعار الفائدة.

المعادن النفيسة الأخرى