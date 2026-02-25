أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
Published On 25/2/2026
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس، إذ ارتفع في المعاملات الفورية إلى 5190 دولارا للأوقية (الأونصة).
كما ارتفعت الفضة 1% إلى 88.23 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين الاثنين الماضي.
وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6970 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الأربعاء.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7965 جنيها
- عيار 22: 7302 جنيه
- عيار 21: 6970 جنيها
- عيار 18: 5975 جنيها
- جنيه الذهب: 55 ألفا و760 جنيها
المصدر: مواقع إلكترونية