اقتصاد|مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سعر الذهب اليوم - مصر
سعر الذهب اليوم في مصر (الجزيرة)
Published On 25/2/2026

حفظ

ارتفعت أسعار ‌الذهب، اليوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس، إذ ارتفع في المعاملات الفورية إلى 5190 دولارا للأوقية (الأونصة).

كما ارتفعت الفضة 1% إلى 88.23 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من ‌أسبوعين ‌الاثنين الماضي.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6970 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الأربعاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:

  • عيار 24: 7965 جنيها
  • عيار 22: 7302 جنيه
  • عيار 21: 6970 جنيها
  • عيار 18: 5975 جنيها
  • جنيه الذهب: 55 ألفا و760 جنيها
المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان