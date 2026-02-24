تركيا تبرم اتفاقا دوليا لتمويل سكة حديد تربط آسيا وأوروبا

توصلت تركيا إلى اتفاق مبدئي مع جهات إقراض دولية، بينها البنك الدولي، لتوفير تمويل بقيمة 6.75 مليار دولار لأحد أكبر مشروعات السكك الحديدية على الإطلاق في البلد، حسب وكالة بلومبيرغ.

وقالت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن مشروع خط السكك الحديدية الدائري الشمالي الجديد، البالغ طوله 125 كيلومترا، سينقل الركاب والبضائع بين منطقة هالكالي في الجانب الأوروبي من إسطنبول، والمنطقة الصناعية في غبزة في الجانب الآسيوي من المدينة.

وأضافت الوزارة أن الخط سيعبر مضيق البوسفور عبر جسر السلطان ياووز سليم.

وذكرت بلومبيرغ أن المسار سيربط بين المطارين الرئيسيين في المدينة، وسيسهم في تخفيف حركة الشحن والركاب على خطوط القطارات السريعة القائمة، مضيفة أنه سيكون أكبر مشروع سكك حديدية ممول خارجيا في تاريخ تركيا.

الممولون

ويشمل الاتفاق المبدئي كلا من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

ولم يتضمن الإعلان شروط اتفاق التمويل.

وكانت تركيا أجرت محادثات في عام 2023 مع الإمارات لتمويل المشروع، لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، قبل أن تتجه أنقرة لاحقا إلى البنك الدولي، حسبما ذكرت بلومبيرغ.

ونقل بيان الوزارة عن الوزير عبد القادر أورال أوغلو قوله إن الحكومة تأمل في طرح المناقصة، وبدء أعمال البناء في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضاف أن المشروع سيتطلب إنشاء 44 نفقا و42 جسرا.