عيار 21 يتجاوز 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح ⁠بعد ارتفاع المعدن ⁠النفيس بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة ووسط تأثير قوة الدولار في الأسعار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2⁠% إلى 5167.28 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما نزل سعر الفضة في المعاملات 0.9% إلى 87.39 دولارا للأوقية.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 7025 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: