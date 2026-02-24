عيار 21 يتجاوز 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
Published On 24/2/2026
انخفضت أسعار الذهب عالميا، اليوم الثلاثاء، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة ووسط تأثير قوة الدولار في الأسعار.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 5167.28 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما نزل سعر الفضة في المعاملات 0.9% إلى 87.39 دولارا للأوقية.
وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 7025 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الثلاثاء.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 8028 جنيها
- عيار 22: 7359 جنيها
- عيار 21: 7025 جنيها
- عيار 18: 6021 جنيها
- جنيه الذهب: 56200 جنيه
المصدر: رويترز + مواقع إلكترونية