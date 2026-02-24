اقتصاد|أسواق|الولايات المتحدة الأميركية

الذهب يهبط من أعلى مستوى منذ 3 أسابيع وسط ترقب للأسواق

Illustrative image of physical gold bullion bars. (Photo: AETOSWire)
أسعار الذهب في الأسواق العالمية تشهد فترة بيع كلما ارتفع المعدن لمستويات قياسية (أسوشيتد برس)
انخفض الذهب اليوم الثلاثاء أكثر من 1%، ⁠متراجعا عن أعلى مستوى ⁠له في ثلاثة أسابيع، بعد أن أثر ارتفاع الدولار وجني الأرباح سلبا على الأسعار، وفي ظل ترقب المستثمرين ⁠لمزيد من الوضوح عن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 5174.68 دولار للأوقية (الأونصة)، ⁠منهيا بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.6% إلى 5193.80 دولار.

وقد ارتفع الدولار 0.2%، مما جعل الذهب، المسعر بالعملة الأمريكية، أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال المحلل في" ماركت بالس" زين فود لرويترز "‌شهدنا بعض عمليات جني الأرباح مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية بلغت نحو 5249 دولارا للأوقية. ومن المرجح أن يكون العامل الآخر هو إعلان إدارة ترمب رسوم جمركية جديدة، الأمر الذي يوفر بعض الوضوح على المدى القريب بشأن مسألة الرسوم".

وأضاف فودا "⁠لا تزال النظرة العامة (للذهب) تميل نحو الصعود. إذا شهدنا المزيد من ضعف الدولار أو تصاعدا في التوتر في الشرق الأوسط، فإن تحقيق مستويات قياسية جديدة، فوق مستوى 5249 دولارا، أمر وارد ‌جدا".

US President Donald Trump speaks during the Angel Families Remembrance Ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC, on February 23, 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
أسواق الذهب تترقب الخطوات القادمة لترمب بشأن حرب الرسوم الجمركية (الفرنسية)

باقي المعادن

ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 88.14 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين الجلسة ‌الماضية.

وزاد ‌البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2160.69 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم أيضا 0.3% إلى 1748.50 دولار.

المصدر: رويترز

