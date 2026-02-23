تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة

تعرضت الأسواق العالمية اليوم الاثنين لموجة اضطراب جديدة، بعدما فجر حكم المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ثم قراره أول أمس السبت رفع الرسوم الجمركية على العالم إلى 15%، حالة من عدم اليقين دفعت المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، وإعادة تسعير الدولار والأسهم والعملات الرقمية والنفط.

الدولار والأسهم

تراجع الدولار مع انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، بعدما أعادت خطط الرئيس ترمب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية المخاوف حيال مسار السياسات في واشنطن، وجاذبية الأصول الأمريكية الرئيسية.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات عالمية رئيسية بنسبة 0.3% إلى 97.5 دولاراً، ليواصل خسائره المسجلة يوم الجمعة، في ظل تداولات ضعيفة مع إغلاق أسواق اليابان والصين بسبب عطلة.

وقاد الفرنك السويسري والين واليورو مكاسب العملات العالمية مقابل الدولار، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال الرسوم "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي، وما تلاه من إعلان ترمب فرض رسم عالمي بنسبة 15%.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.8%، في حين صعد مقياس للأسهم الآسيوية بما يصل إلى 1%.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الخبير الإستراتيجي في "ناشيونال أستراليا بنك" رودريغو كاتريل قوله "الدولار يتعرض لضغوط هبوط واسعة النطاق، في وقت يحاول فيه السوق تقييم تداعيات قرار المحكمة"، مضيفا أن "نظام الرسوم الذي أقره ترمب لا يزال قائما مع استمرار حالة عدم اليقين".

وأدت أحدث تهديدات ترمب الجمركية، إلى جانب قرار المحكمة العليا ومحاولات كبار المسؤولين الأمريكيين الدفاع عن السياسات التجارية الحازمة للإدارة، إلى إثارة مزيد من الغموض والارتباك بشأن صنع القرار في واشنطن.

إعلان

وقد يعزز ذلك المخاوف من تراجع ما يُعرف بـ "الاستثنائية الأمريكية"، عقب الرسوم العالمية الواسعة التي فرضها ترامب في أبريل/نيسان المقبل.

وكان مؤشر الدولار هبط 8.1% العام الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض سنوي في 8 أعوام، متأثراً بتيسير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورسوم ترمب الجمركية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن خسارة ترامب أمام المحكمة العليا في ملف الرسوم لن تؤدي إلى انهيار الاتفاقات التي تم التفاوض عليها مع شركاء الولايات المتحدة، في إطار دفاعهم عن النهج التجاري المتشدد للإدارة.

وأوضح الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" أمس الأحد، أن الاتفاقات المبرمة مع شركاء من بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لا تزال سارية.

رهان آسيوي

في الأسواق الناشئة الآسيوية، ارتفع عملات البات التايلندي والبيزو الفلبيني والرينغيت الماليزي بدعم من ضعف الدولار.

وصعدت أسواق الأسهم في المنطقة الآسيوية، إذ زاد مؤشر بورصة هونغ كونغ 2.53%، كما زاد مؤشر الهند 0.3%، في حين تراجع مؤشر نيكاي الياباني 1.12%.

يمنح هذا الارتفاع مؤشر "مورغان ستانلي آسيا والمحيط الهادئ" أقوى بداية سنوية مقارنة بمؤشر "ستاندرد آند بورز 500″، إذ تفوق المقياس الآسيوي على نظيره الأمريكي بأكثر من 11% منذ بداية العام.

العملات الرقمية

تراجعت بتكوين لفترة وجيزة دون مستوى 65 ألف دولار اليوم، للمرة الثانية هذا الشهر، متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن وضع الرسوم الجمركية الأمريكية.

وهبطت العملة الرقمية الأكبر عالميا بما يصل إلى 4.8% لتلامس نحو 64 ألفا و300 دولارٍ، وهو أدنى مستوى لها منذ 6 فبراير/شباط الحالي، قبل أن تتعافى قليلاً إلى 65 ألفا و646 دولاراً وقت كتابة هذا التقرير، لكنها لا تزال متراجعة 3.37%، حسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وكانت العملات الأخرى أشد تأثراً، إذ تراجعت "إيثر"، ثاني أكبر العملات الرقمية، بما يصل إلى 5.2%، قبل أن تقلص خسائرها مسجلة 1880 دولاراً، لتكتفي بتراجع 4.62% في وقت كتابة التقرير.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الشريكة المؤسسة في "أوربت ماركتس" كارولين مورون قولها "إن سوق العملات المشفرة لا تزال هشة، إذ يراهن المتعاملون على مستوى دعم عند 60 ألف دولارٍ"، مضيفة أن "عدم اليقين على الصعيد الكلي يضغط حالياً على السوق، من التوترات الجيوسياسية في إيران إلى تقلبات الرسوم الأمريكية، ما قد يقود إلى اختبار هذا المستوى مجدداً".

كانت بتكوين محَت في وقت سابق من هذا الشهر المكاسب المتبقية التي سجلتها منذ فوز ترمب بولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، ودفع التفاؤل بإدارة أمريكية ثانية أكثر دعما للعملات المشفرة العملة إلى مستوى قياسي تجاوز 126 ألف دولارٍ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل موجة بيع حادة أدت إلى اضطراب واسع في الأصول الرقمية منذ ذلك الحين.

النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الاثنين وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب على الوقود بعد قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات، بالإضافة إلى توجه الولايات المتحدة وإيران إلى جولة ثالثة من المحادثات النووية، مما حد من المخاوف من احتمال نشوب صراع.

إعلان

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.16% إلى 70.93 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32% إلى 65.60 دولاراً.

ونقلت رويترز عن محلل الأسواق في "آي جي" توني سيكامور قوله "أدت أخبار الرسوم الجمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حالة من العزوف عن المخاطرة هذا الصباح، والتي يمكن رؤيتها في أسعار الذهب وعقود الأسهم الأمريكية الآجلة، وهذا يؤثر بدوره على سعر النفط الخام".

ساهم قرار فرض الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي.