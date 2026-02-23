تمضي عدة شركات سعودية قدما في خطط للإدراج في السوق المالية المحلية، في خطوة تختبر شهية المستثمرين في الرياض، رغم الضغوط التي تعرض لها المؤشر العام خلال العام الماضي بفعل تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ، تشمل الشركات التي تدرس الطرح مزود خدمات لحقول النفط، وشركة صناعية، ومشغلا للاتصالات، إضافة إلى شركة مقاولات، في وقت لم يشهد فيه عام 2026 أي إدراجات كبيرة حتى الآن، مقارنة بما لا يقل عن ثلاث طروحات في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضم الصفقات المحتملة شركة الخريف للبترول، التي بدأت العمل مع "سيتي غروب" و"جي بي مورغان" و"بي إس إف كابيتال" لدراسة بيع أسهم، وفق مصادر مطلعة. وتعمل الشركة، ومقرها الدمام، في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، وتخضع لسيطرة مجموعة الخريف، فيما يعد صندوق الاستثمارات العامة من بين مساهميها.

تفاصيل الإدراجات

وفي سياق متصل، تدرس شركة أرسيلورميتال تيوبولار برودكتس الجبيل، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) وشركة أرسيلورميتال، إدراجا محتملا بالتعاون مع بنك موليس آند كو، مع توجه لإضافة بنوك أخرى لترتيب الصفقة.

كما تستعد شركة اتحاد سلام للاتصالات لطرح عام أولي بترتيب من "بي إس إف كابيتال"، بينما تدرس شركة متلق الغويري للمقاولات بيع أسهم قد تصل قيمتها لنحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، بحسب تقارير سابقة.

وبحسب بلومبيرغ لم تتخذ قرارات نهائية بشأن أي من هذه العمليات، فيما يتوقع أن تحظى التقييمات باهتمام واسع في حال إتمام الطروحات، خاصة أن أداء الإدراجات الأخيرة جاء دون التوقعات. ووفق بيانات جمعتها بلومبيرغ، لم يتداول سوى اثنين من أكبر عشرة اكتتابات خلال العام الماضي فوق سعر الطرح.

تراجع السوق السعودية

تأتي هذه التحركات في وقت أنهى فيه مؤشر السوق المالية السعودية عام 2025 على خسائر بلغت نحو 1546 نقطة، تعادل 12.8%، ليغلق عند 10491 نقطة مقارنة بـ12037 نقطة في نهاية 2024، مسجلا أدنى إغلاق سنوي منذ عام 2022.

وتعد هذه الخسائر الأكبر من حيث النسبة منذ عام 2015، حين تراجع المؤشر بنحو 17%، والأكبر من حيث عدد النقاط منذ عام 2008. وكان الربع الرابع من 2025 الأكثر هبوطاً خلال العام، بانخفاض تجاوز ألف نقطة وبنسبة 8.8%، فيما سجل الربع الثاني من 2025 تراجعا بنحو 861 نقطة، مقابل ارتفاع محدود في الربع الثالث.

تحول في التدفقات

في المقابل، شهدت الاستثمارات السعودية في الأسواق الدولية تحولا لافتا، إذ أظهرت بيانات هيئة السوق المالية قفزة قياسية في تداولات الأسهم الأمريكية عبر مؤسسات السوق المحلية، لتصل إلى 253.9 مليار ريال (67.7 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من 2025، بزيادة 148% تعادل 151.7 مليار ريال (40.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

وتعكس هذه الأرقام إعادة توجيه جزء من السيولة نحو الأسواق الخارجية، في ظل أداء ضعيف للسوق المحلية وتراجع العديد من الطروحات الحديثة دون سعر الاكتتاب، ما يضع الطروحات المرتقبة أمام اختبار مزدوج يتعلق بالتسعير وثقة المستثمرين.