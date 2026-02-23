وزارة العمل المصرية تعلن عن 850 فرصة في 6 أكتوبر.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة العمل المصرية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، عن توفر 850 فرصة عمل جديدة في "هايبر فتح الله" (بيت الجملة) بفرع "سيلفر مول" بالحي العاشر بمدينة السادس من أكتوبر في الجيزة.

وحسب البيانات الرسمية التي نشرتها الوزارة، الأحد، جاءت الوظائف المطلوبة والرواتب كالتالي:

مراقب مخزون: مطلوب 50 موظفا براتب 7500 جنيه.

عامل تسويق منتجات: مطلوب 50 موظفا براتب 7500 جنيه.

عامل استلام: مطلوب 50 موظفا براتب 7500 جنيه.

كاشير: مطلوب 100 موظف براتب 7500 جنيه.

جزار بلدي: مطلوب 100 موظف براتب 8500 جنيه (بشرط توافر شهادة قياس مستوى مهارة).

أخصائي مشتريات: مطلوب 50 موظفا براتب 7500 جنيه.

فرد أمن: مطلوب 150 موظفا براتب 7000 جنيه.

منسق ممرات: مطلوب 300 موظف براتب 7000 جنيه.

ويشترط في التقديم لهذه الوظائف أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهلات (عالية أو متوسطة) بما يتناسب مع طبيعة كل مهنة.

وخصصت الوزارة الرقم الهاتفي (01101136025) لاستقبال استفسارات المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات، وستُجرى المقابلات الشخصية يوميا من الساعة 9:00 صباحا وحتى 3:00 عصرا.