مسؤولة سويسرية: ربما نضطر للتعايش مع رسوم ترمب بشكل دائم

قالت هيلين بودليغر أرتيدا مديرة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية ⁠في سويسرا إن بلادها يجب أن تستعد لاحتمال سريان الرسوم الجمركية الأمريكية بشكل دائم، رغم الحكم الذي ⁠أصدرته المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا هي الجهة التي تفاوضت مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على المستوى الفني.

وكانت سويسرا واحدة من الدول التي استهدفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرضه رسوما جمركية باهظة ⁠على شركاء تجاريين لبلاده العام الماضي، إذ تلقت أعلى معدل للرسوم في أوروبا قبل أن يتم تخفيضه بعد ذلك.

وفرض الرئيس الأمريكي الجمعة الماضي رسوما جمركية مؤقتة بنسبة 10% بعد أن ألغت المحكمة العليا أغلب الرسوم الجمركية التي فرضها استنادا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، ثم رفع ترامب السبت هذه النسبة إلى 15%، وهي النسبة القصوى المسموح بها بموجب القوانين التجارية الأمريكية.

إصرار واشنطن

وقالت بودليغر أرتيدا في تصريح أمس الأحد لصحيفة "زونتاغس ⁠بليك" السويسرية إنها تتوقع استمرار فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، موضحة أن الحكومة الأمريكية أشارت إلى سبل قانونية بديلة لاستمرار ⁠الرسوم الجمركية، مثل الاستناد إلى أحكام ⁠الأمن القومي، أو الاستشهاد بممارسات تجارية غير عادلة.

ومضت المسؤولة السويسرية بالقول "من الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تزال متمسكة بأهداف سياستها التجارية وهي تقليل العجز التجاري الأمريكي، وتحقيق قدر أكبر ⁠من التبادل في التجارة العالمية وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة".

وتوصلت بيرن وواشنطن إلى اتفاق إطار ⁠في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتجنب حرب تجارية ⁠شاملة. وبموجب الاتفاق جرى تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة من 39% إلى 15%، لتتماشى مع المعدل المطبق على مصدري الاتحاد الأوروبي.

وفي ‌المقابل، التزمت الشركات السويسرية باستثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028.

وتعهد الجانبان في ذلك ‌الوقت ‌بإتمام الاتفاق بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وذكرت مديرة أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا أن المفاوضات بهذا الشأن ما زالت جارية.

تحذيرات أوروبية

وفي سياق متصل، حذرت ⁠رئيسة ⁠البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمس الأحد إن الاضطرابات في السياسة التجارية ⁠الأمريكية ربما تؤدي مرة أخرى إلى عرقلة نشاط الشركات.

وعبرت ⁠لاغارد عن أملها في أن تكون أي خطط جديدة للرسوم الجمركية "مدروسة جيدا بشكل كاف" بحيث ‌تعرف الشركات ما يمكن توقعه.

وردا ⁠على القرار وعلى إعلان ترمب فرض رسوم جديدة، قالت لاغارد لقناة "سي بي إس" الأمريكية إن "⁠تغيير الأمر جذريا مرة أخرى سيؤدي للتعطيل… يريد ⁠الناس ممارسة أعمالهم، و⁠لا يريدون الدخول في دعاوى قضائية".