فايننشال تايمز: مجلس السلام في غزة يبحث إطلاق عملة مشفرة

RAFAH, GAZA - FEBRUARY 06: A man puts the money he exchanged into a bag at exchange office as Israeli attacks on Gaza coupled with an embargo, cause issues surrounding foreign exchange and shekel supply in Rafah, Gaza on February 06, 2024. Limited accessibility to foreign currency in Gaza poses a challenge for residents, exacerbated by the closure of banks and certain exchange offices. In the city of Rafah, Palestinians are resorting to open exchange offices and informal street currency exchanges to meet their financial needs. (Photo by Abed Zagout/Anadolu via Getty Images)
المنظومة المالية في غزة دمرت بفعل الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على القطاع (الأناضول-أرشيف)
Published On 23/2/2026

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن 5 مصادر مطلعة أن مسؤولين يعملون في مجلس السلام في غزة الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبحثون إمكانية إطلاق عملة مشفرة مستقرة (Stablecoin) في القطاع، وذلك في محاولة لإعادة تشكيل اقتصاد غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات بشأن العملة المشفرة ما تزال في مرحلة أولية، وأن الكثير من التفاصيل التنفيذية حول هذه العملة المشفرة ما تزال غامضة.

ويقصد بالعملات المشفرة المستقرة نوع من العملات الرقمية المرتبطة قيمتها بعملة ورقية عالمية مثل الدولار.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن المسؤولين في مجلس السلام ناقشوا فكرة العملة المشفرة المستقرة، نظرا لأن النظام المصرفي التقليدي وأنظمة المدفوعات المعتادة في قطاع غزة تضررت بشدة نتيجة الحرب.

ربط العملة بالدولار

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أنه من المنتظر أن يتم ربط العملة المستقرة في غزة بالدولار، وأن تقوم شركات فلسطينية وخليجية لها خبرة في مجال العملات الرقمية بدعم مشروع العملة المشفرة.

وأوضح أحد المصادر للصحيفة نفسها أن هذه العملة المشفرة المستقر لن تكون عملة غزة أو عملة فلسطينية جديدة، وإنما ستكون ستكون وسيلة لأهل غزة لإجراء المعاملات رقميا.

ووفق "فايننشال تايمز" فإن رجل الأعمال الإسرائيلي ليران تانكمان، وهو ضابط احتياط سابق في الجيش الإسرائيلي، يقود الجهود لتطبيق فكرة العملة المشفرة في غزة، إذ يعمل حاليا مستشارا متطوعا في مجلس السلام.

ومن بين الأطراف المنخرطة في هذا المشروع اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، المكونة من 14 عضوا، فضلا عن مكتب الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف.

المصدر: فايننشال تايمز

