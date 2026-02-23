فايننشال تايمز: مجلس السلام في غزة يبحث إطلاق عملة مشفرة

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن 5 مصادر مطلعة أن مسؤولين يعملون في مجلس السلام في غزة الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يبحثون إمكانية إطلاق عملة مشفرة مستقرة (Stablecoin) في القطاع، وذلك في محاولة لإعادة تشكيل اقتصاد غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن المحادثات بشأن العملة المشفرة ما تزال في مرحلة أولية، وأن الكثير من التفاصيل التنفيذية حول هذه العملة المشفرة ما تزال غامضة.

ويقصد بالعملات المشفرة المستقرة نوع من العملات الرقمية المرتبطة قيمتها بعملة ورقية عالمية مثل الدولار.

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن المسؤولين في مجلس السلام ناقشوا فكرة العملة المشفرة المستقرة، نظرا لأن النظام المصرفي التقليدي وأنظمة المدفوعات المعتادة في قطاع غزة تضررت بشدة نتيجة الحرب.

ربط العملة بالدولار

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أنه من المنتظر أن يتم ربط العملة المستقرة في غزة بالدولار، وأن تقوم شركات فلسطينية وخليجية لها خبرة في مجال العملات الرقمية بدعم مشروع العملة المشفرة.

وأوضح أحد المصادر للصحيفة نفسها أن هذه العملة المشفرة المستقر لن تكون عملة غزة أو عملة فلسطينية جديدة، وإنما ستكون ستكون وسيلة لأهل غزة لإجراء المعاملات رقميا.

ووفق "فايننشال تايمز" فإن رجل الأعمال الإسرائيلي ليران تانكمان، وهو ضابط احتياط سابق في الجيش الإسرائيلي، يقود الجهود لتطبيق فكرة العملة المشفرة في غزة، إذ يعمل حاليا مستشارا متطوعا في مجلس السلام.

ومن بين الأطراف المنخرطة في هذا المشروع اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، المكونة من 14 عضوا، فضلا عن مكتب الممثل السامي لغزة في مجلس السلام نيكولاي ملادينوف.