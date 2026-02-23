اقتصاد|مصر

عيار 21 يقترب من 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم - مصر
سعر الذهب اليوم في مصر (الجزيرة)
Published On 23/2/2026

ارتفع الذهب ‌إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع اليوم الاثنين مع ⁠انخفاض الدولار، بعد ⁠أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضي جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة ⁠وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى5163.60 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 87.10 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى له في ‌أكثر ‌من أسبوعين.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6950 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الاثنين.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:

  • عيار 24: 7943 جنيها
  • عيار 22: 7281 جنيها
  • عيار 21: 6950 جنيها
  • عيار 18: 5957 جنيها
  • جنيه الذهب: 55 ألفا و600 جنيه
المصدر: رويترز + مواقع إلكترونية

