عيار 21 يقترب من 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
Published On 23/2/2026
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضي جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى5163.60 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع.
وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 87.10 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.
وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6950 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الاثنين.
وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب:
- عيار 24: 7943 جنيها
- عيار 22: 7281 جنيها
- عيار 21: 6950 جنيها
- عيار 18: 5957 جنيها
- جنيه الذهب: 55 ألفا و600 جنيه
المصدر: رويترز + مواقع إلكترونية