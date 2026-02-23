عيار 21 يقترب من 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

ارتفع الذهب ‌إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع اليوم الاثنين مع ⁠انخفاض الدولار، بعد ⁠أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة الماضي جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة ⁠وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى5163.60 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 87.10 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى له في ‌أكثر ‌من أسبوعين.

وفي مصر، سجَّل عيار 21 -الأكثر تداولا في البلاد- 6950 جنيها للغرام في تعاملات اليوم الاثنين.

وهذه أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع "آي صاغة"، مع ملاحظة أنها لا تتضمن المصنعية ورسوم الدمغة والضرائب: