تحويلات المصريين بالخارج تسجل أعلى مستوى في تاريخها خلال 2025

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2025 أعلى مستوى في تاريخها، حيث ارتفعت بنسبة 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.6 مليارا خلال عام 2024.

وأوضح البنك المركزي في بيان، اليوم الاثنين، أن التحويلات شهدت نموا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 (من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2025)، إذ ارتفعت بنسبة 29.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليارا خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وعلى المستوى الشهري، أشار البيان إلى أن تحويلات شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 ارتفعت بنسبة 24% لتبلغ نحو 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيا، مقارنة بنحو 3.2 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتأتي مصر في المركز السابع عالميا في قائمة الدول التي تتلقى تحويلات مالية من مواطنيها العاملين بالخارج، وذلك بحسب تقرير للبنك الدولي العام الماضي.

وتأتي النسبة الكبرى من تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي التي يعمل بها حوالي 8 ملايين مصري من بين حوالي 11 مليون مصري يعملون في مختلف دول العالم.