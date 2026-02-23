الجمارك الأمريكية توقف تحصيل رسوم ترمب بعد قرار المحكمة العليا

قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إنها ستوقف تحصيل الرسوم ⁠الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية عند الساعة 12:⁠01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:01 بتوقيت غرينتش) غدا الثلاثاء، بعد أكثر من 3 أيام من إعلان المحكمة العليا

الأمريكية ‌عدم قانونية هذه الرسوم.

وقالت الوكالة في رسالة إلى شركات الشحن عبر خدمة الرسائل الخاصة بأنظمة الشحن إنها ستوقف جميع رموز الرسوم الجمركية المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة المتعلقة ⁠بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية ⁠الدولية اعتبارا من يوم الثلاثاء.

يتزامن وقف تحصيل الرسوم -بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية- مع فرض ⁠ترمب رسوما جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% بموجب ⁠سلطة

قانونية مختلفة لتحل ⁠محل تلك التي ألغتها المحكمة العليا يوم الجمعة.

استرداد الرسوم

لم تذكر الوكالة أي سبب لاستمرارها في تحصيل الرسوم ‌الجمركية في موانئ الدخول بعد أيام من صدور حكم المحكمة العليا، ولم ‌تقدم رسالتها ‌أي معلومات عن احتمال استرداد المستوردين لهذه الرسوم.

ولم يقتصر أثر قرار المحكمة العليا الأمريكية ‌على وقف تحصيل الرسوم، بل فتح الباب أمام مطالبات باسترداد مبالغ ضخمة دفعها مستوردون أمريكيون خلال الفترة الماضية.

وتركت المحكمة للمحاكم الأدنى تحديد آليات الاسترداد ومداه، لكن تقديرات تشير إلى أن المبالغ قد تصل إلى نحو 170 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي الإيرادات التي جلبتها رسوم ترمب الملغاة.

ويثير ذلك تساؤلات بشأن انعكاسات القرار على المالية العامة الأمريكية، لا سيما أن الإدارة كانت تعول على إيرادات الرسوم لتعويض جزء من التخفيضات الضريبية التي أُقرت ضمن حزمة الضرائب والإنفاق الموقعة في يوليو/تموز الماضي.